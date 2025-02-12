На острове произошел "кровавый" потоп: что его вызвало (видео)

На острове есть гора, богатая почвой из красного оксида, который называют "гелак". Это — ценный минерал. Местные жители также используют его в качестве специи во время приготовления блюд.

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В Иране берег пляжа на острове Ормуз стал кроваво-красным. Такую окраску вызвали сильные дожди. Об этом пишет издание Geo.News.

На острове Ормуз есть гора, богатая почвой из красного оксида, который называют "гелак". Это — ценный минерал. Его также местные жители используют в качестве специи во время приготовления блюд.

Дожди смывают минерал на берег и в воду, из-за чего они становятся красными. Из-за таких цветов пляж на острове Ормуз называют "кровавым".

Остров Ормуз расположен в северной части одноименного пролива, в 8 км от берега. От столицы Ирана Тегерана до Ормуза около 1000 км. Остров овальный и не очень большой — примерно 8 на 7 км. Здесь нет пресной воды, почва скалистая и пропитанная солью. Растительности тоже почти нет.

Берег пляжа Ормуз

Ранее остров имел важное стратегическое значение — это был крупный порт, в который свозили товары со всего мира. В свое время Ормуз даже был отдельным арабским торговым государством. Сейчас остров больше известен как туристическая достопримечательность — сюда приезжают любители пляжного отдыха, дайвинга и уникальных "внеземных марсианских" пейзажей.

Напомним, что ранее житель одного из регионов Филиппин прогуливался по пляжам возле родного города Боак и нашел очень странную рыбу.

Также сообщалось, что океан снова выбросил на берег тысячи загадочных черных шариков. Результаты испытаний показали, что шарики в основном содержат жирные кислоты, небольшую часть нефтяных углеводородов и другие материалы.