Опасное существо: мужчина прогуливался по пляжу и нашел редкую рыбу на берегу (видео)

В соцсетях большинство узнало в находке одну из самых опасных рыб семьи скелезубовых, которая имеет крепкий яд. Но многие убеждены, что автор ролика знал, что делает, ведь является профессиональным рыбаком.

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Житель одного из регионов Филиппин Эндрю Манпильи, который является известным влогером и рыбаком, прогуливался по пляжам возле родного города Боак, где нашел очень странную рыбину. Видео со своей находкой мужчина разместил на своем аккаунте в TikTok.

Ролик рыбака стал вирусным и набрал 48 млн просмотров, почти 3 млн лайков и более 35 тыс. комментариев под ним.

На кадрах заметно, что большая рыба похожая на шар лежала на каменном берегу. Эндрю показал на несколько мгновений рыбу, после чего взял ее в руки. Рыба на несколько секунд оказалась в кадре, после чего вернул ее в океан, а затем она постепенно исчезла за волнами океана.

В комментариях к видео, люди узнали вид этого животного, который был очень похож на рыбу фугу, которая также известны под названием иглобрюхие или скелезубовые (на латыни Tetraodontidae). Один из комментаторов написал, что удивлен, что рыбак взял в руки рыбу, несмотря на риск получить отравление.

"Это же фугу, и как он только от нее не отравился то?" — указал пользователь.

Другой юзер пишет, что рыба может принадлежать к классу скелезубовых, но не быть рыбой фугу. Поэтому господин Манпильи знал, что ему ничего не угрожает.

Большое количество комментаторов усомнилась в том, что само животное было до сих пор живым, ведь когда оно оказалось в воде, то не отреагировало "как следует" и не уплыло в глубину вод. Сам автор ролика в комментариях написал, что рыба "ушла под воду", но это он не успел снять на видео дальше.

Ранее стало известно, как рыба с "человеческими зубами" ошеломила семью. Паула Морейра опубликовала необычное видео. В ролике показано, как рыба лежит на гриле, а женщина демонстрирует ее жутковатую "улыбку".

Впоследствии сообщалось, что мужчина выловил из озера самую большую щуку на планете. Задокументировав длину добычи и сделав несколько фотографий, Арт Вестен отпустил ее, чтобы не нарушать установленных правил.