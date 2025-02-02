Небезпечна істота: чоловік прогулювався пляжем та знайшов рідкісну рибу на березі (відео)

В соцмережах більшість впізнала у знахідці одну з найнебезпечніших риб сім'ї скелезубових, яка має міцну отруту. Та багато хто переконаний, що автор ролика знав, що робить, адже є професійним рибалкою.

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Мешканець одного з регіонів Філіппін Ендрю Манпільї, який є відомим влогером і рибалкою, прогулювався пляжами біля рідного міста Боак, де знайшов дуже дивну рибину. Відео зі своєю знахідкою чоловік розмістив на своєму акаунті в TikTok.

Ролик рибалки став вірусним та набрав 48 млн переглядів, майже 3 млн лайків та понад 35 тис. коментарів під ним.

На кадрах помітно, що велика рибина схожа на кулю лежала на кам'яному березі. Ендрю показав на кілька миттєвостей рибу, після чого взяв її до рук.Риба на кілька секунд опинилася в кадрі, після чого повернув до океану, а потім вона поступово зникла за хвилями океану.

В коментарях до відео, люди впізнали вид цієї тварини, який був дуже схожим на рибу фугу, яка також відомі під назвою голкопузи або скелезубові (латиною Tetraodontidae). Один з коментаторів написав, що здивований, що рибалка взяв до рук рибину попри ризик отримати отруєння.

"Це ж фугу, і як він тільки від неї не отруївся то?" — вказав дописувач.

Інший юзер пише, що рибина може належати до класу скелезубових, але не бути рибою фугу. Тому пан Манпільї знав, що йому нічого не загрожує.

Велика кількість коментаторів засумнівалася в тому, що сама тварина була ще досі живою, адже коли вона опинилася у воді, то не відреагувала "як слід" та не поплила в глибину вод. Сам автор ролику в коментарях написав, що риба "пішла під воду", але це він не встиг зняти на відео далі.

Раніше стало відомо, як риба з "людськими зубами" приголомшила сім'ю. Паула Морейра опублікувала незвичайне відео. У ролику показано, як риба лежить на грилі, а жінка демонструє її моторошнувату "посмішку".

Згодом повідомлялося, що чоловік виловив з озера найбільшу щуку на планеті. Задокументувавши довжину здобичі й зробивши кілька фотографій, Арт Вестен відпустив її, аби не порушувати встановлених правил.