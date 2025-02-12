На острові стався "кривавий" потоп: що його спричинило (відео)

На острові є гора, багата ґрунтом з червоного оксиду, який називають "гелак". Це — цінний мінерал. Місцеві жителі також використовують його як спеції під час приготування страв.

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В Ірані берег пляжу на острові Ормуз став криваво-червоним. Таке забарвлення спричинили сильні дощі. Про це пише видання Geo.News.

На острові Ормуз є гора, багата ґрунтом з червоного оксиду, який називають "гелак". Це — цінний мінерал. Його також місцеві жителі використовують як спеції під час приготування страв.

Дощі змивають мінерал на берег та у воду, через що вони стають червоними. Через такі кольори пляж на острові Ормуз називають "кривавим".

Острів Ормуз розташований у північній частині однойменної протоки, за 8 км від берега. Від столиці Ірану Тегерана до Ормуза близько 1000 км. Острів овальний і не дуже великий – приблизно 8 на 7 км. Тут немає прісної води, ґрунт скелястий і просочений сіллю. Рослинності теж майже немає.

Берег пляжу Ормуз

Раніше острів мав важливе стратегічне значення — це був великий порт, до якого звозили товари з усього світу. Свого часу Ормуз навіть був окремою арабською торговою державою. Зараз острів більше відомий як туристична пам'ятка — сюди приїжджають любителі пляжного відпочинку, дайвінгу та унікальних "позаземних марсіанських" краєвидів.

Нагадаємо, що раніше житель одного з регіонів Філіппін прогулювався пляжами біля рідного міста Боак і знайшов дуже дивну рибину.

Також повідомлялося, що океан знову викинув на берег тисячі загадкових чорних кульок. Результати випробувань показали, що кульки здебільшого містять жирні кислоти, невелику частину нафтових вуглеводнів та інші матеріали.