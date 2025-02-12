"Стоит целое состояние": женщина нашла в мусорном баке 60-летний антиквариат (видео)

Тина Фостер стала настоящей интернет-звездой после того, как обнаружила в мусорном контейнере ценный предмет мебели. Женщина отметила, что предмет был сделан известными дизайнерами в средине 20 века.

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Жительница Великобритании Тина Фостер нашла в мусорном контейнере дизайнерский стол стоимостью 3 000 фунтов. Женщина, известная в TikTok как Hyper DIY'er, поделилась подробностями в одном из своих последних видео.

Британка стала настоящей интернет-звездой после того, как обнаружила в мусорном контейнере ценный предмет мебели. Женщина поделилась в соцсетях своей радостью от неожиданной находки — дизайнерского журнального столика стоимостью более 3 000 фунтов стерлингов.

В своем видео Тина рассказала, что проходила мимо стройки, когда заметила выброшенный стол. Строители разрешили ей забрать его, и, принеся находку домой, она поняла, что это датская дизайнерская мебель середины XX века. Стол был создан знаменитыми дизайнерами Питером Хивдтом и Орлой Молгаард-Нильсеном в 1950-х или 1960-х годах.

"Я поняла, что это за вещь, как только увидела ее. Она может стоить целое состояние. Забавный факт: моя мама занималась антиквариатом, и большую часть жизни она обучала меня всему, что я знаю. Она бы гордилась этим", — поделилась Фостер.

Несмотря на то, что стол нуждается в реставрации, его состояние оказалось превосходным: ножки целые, а ротанговая полка не повреждена. Тина осознает, что продать его за заявленные 3 000 фунтов может быть сложно, но уверена, что после восстановления мебель получит достойную цену.

Многие похвалили Тину за ее находчивость и знание антиквариата Фото: TikTok

Видео вызвало бурную реакцию пользователей TikTok. Многие похвалили Тину за ее находчивость и знание антиквариата.

"Удивительная находка! Знание — сила!" — написал один из комментаторов.

Однако не все разделили восторг: некоторые пользователи сомневались в реальной стоимости стола, указывая на завышенные цены на подобных площадках. Фостер, в свою очередь, ответила критикам: "Если бы он стоил 4 или 400 фунтов, мне было бы все равно. Я спасла прекрасную мебель, и только это делает меня счастливой".

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