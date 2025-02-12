"Коштує цілий статок": жінка знайшла у сміттєвому баку 60-річний антикваріат (відео)

Тіна Фостер стала справжньою інтернет-зіркою після того, як виявила у сміттєвому контейнері цінний предмет меблів. Жінка зазначила, що предмет був зроблений відомими дизайнерами в середині 20 століття.

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Мешканка Великої Британії Тіна Фостер знайшла в сміттєвому контейнері дизайнерський стіл вартістю 3 000 фунтів. Жінка, відома в TikTok як Hyper DIY'er, поділилася подробицями в одному зі своїх останніх відео.

Британка стала справжньою інтернет-зіркою після того, як виявила у сміттєвому контейнері цінний предмет меблів. Жінка поділилася в соцмережах своєю радістю від несподіваної знахідки — дизайнерського журнального столика вартістю понад 3 000 фунтів стерлінгів.

У своєму відео Тіна розповіла, що проходила повз будівництво, коли помітила викинутий стіл. Будівельники дозволили їй забрати його, і, принісши знахідку додому, вона зрозуміла, що це данські дизайнерські меблі середини XX століття. Стіл був створений знаменитими дизайнерами Пітером Хівдтом і Орлою Молгаард-Нільсеном у 1950-х або 1960-х роках.

"Я зрозуміла, що це за річ, щойно побачила її. Вона може коштувати цілий статок. Кумедний факт: моя мама займалася антикваріатом, і більшу частину життя вона навчала мене всього, що я знаю. Вона б пишалася цим", — поділилася Фостер.

Попри те, що стіл потребує реставрації, його стан виявився чудовим: ніжки цілі, а ротангова полиця не пошкоджена. Тіна усвідомлює, що продати його за заявлені 3 000 фунтів може бути складно, але впевнена, що після відновлення меблі отримають гідну ціну.

Багато хто похвалив Тіну за її винахідливість і знання антикваріату Фото: TikTok

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів TikTok. Багато хто похвалив Тіну за її винахідливість і знання антикваріату.

"Дивовижна знахідка! Знання — сила!" — написав один із коментаторів.

Однак не всі розділили захоплення: деякі користувачі сумнівалися в реальній вартості столу, вказуючи на завищені ціни на подібних майданчиках. Фостер, зі свого боку, відповіла критикам: "Якби він коштував 4 або 400 фунтів, мені було б все одно. Я врятувала прекрасні меблі, і тільки це робить мене щасливою".

Раніше Фокус повідомляв, що школяр з металошукачем знайшов середньовічний артефакт із таємним написом. За словами експертів, ручка меча кінця XIII століття є вкрай рідкісною знахідкою. Історики припускають, що артефакт пов'язаний із війною за незалежність Шотландії.

Також стало відомо, що чоловік знайшов "незайманий скарб" серед занедбаних місць. Блогер на ім'я Дейв вирушив у занедбану церкву і виявив там невеликі приховані кімнати, з'єднані вузькими гвинтовими сходами. Знайдені всередині речі вразили не тільки самого чоловіка, а й користувачів соцмереж.