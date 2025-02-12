Все из-за лягушек: в Британии перекрыли дорогу почти на 2 месяца и дежурят там с ведрами

В Бате уже более 20 лет останавливают движение по дороге из-за лягушек. Волонтеры тратят более 600 часов на то, чтобы патрулировать полосу.

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10 февраля в городе Бат (Англия) перекрыли дорогу Чарлкомб-Лейн. Волонтеры патрулируют ее, чтобы убедиться, что по этому маршруту не будут ездить авто вплоть до 23 марта. Об этом сообщили в BBC.

Сезонное закрытие — лишь одно из четырех в Великобритании, такая "традиция" появилась еще в 2003 году. До того 62% земноводных, которые пытались перейти дорогу, погибали под колесами. В 2024 году этот показатель составлял лишь 6%.

В прошлом году участок длиной 0,8 километра преодолели более 3200 амфибий. Тот сезон считается самым "загруженным" за последние 14 лет.

"С меняющимся климатом становится все труднее предсказать пиковое время движения амфибий, поэтому закрытие дороги на шесть недель действительно имеет значение", — пояснила Хелен Хоббс.

Дорогу в очередной раз перекрыли на шесть недель, чтобы помочь лягушкам в спаривании. Лягушки, жабы, жабы и тритоны идут к озеру, где размножаются. Волонтеры тратят более 600 часов, чтобы патрулировать полосу. Они надевают куртки со светоотражающими элементами, а также берут факелы и ведра.

Волонтеры осторожно собирают земноводных в перчатках без латекса, чтобы избежать заражения, и безопасно переносят в пункты высадки вблизи озера. Благотворители отмечают, что потеря среды обитания и изменение климата представляют серьезную угрозу для лягушек. Их популяция за последние 30 лет сократилась на 68%.

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