Все через жаб: у Британії перекрили дорогу майже на 2 місяці й чергують там з відрами

У Баті вже понад 20 років зупиняють рух дорогою через жаб. Волонтери витрачають понад 600 годин на те, щоб патрулювати смугу.

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10 лютого у місті Бат (Англія) перекрили дорогу Чарлкомб-Лейн. Волонтери патрулюють її, щоб переконатись, що цим маршрутом не їздитимуть авто аж до 23 березня. Про це повідомили у BBC.

Сезонне закриття — лише одне з чотирьох у Великій Британії, така "традиція" з’явилась ще у 2003 році. До того 62% земноводних, які намагались перейти дорогу, гинули під колесами. У 2024 році цей показник становив лише 6%.

Минулого року ділянку довжиною 0,8 кілометра подолали понад 3200 амфібій. Той сезон вважається найбільш "завантаженим" за останні 14 років.

"З мінливим кліматом стає дедалі важче передбачити піковий час руху амфібій, тому закриття дороги на шість тижнів дійсно має значення", — пояснила Хелен Гоббс.

Дорогу вчергове перекрили на шість тижнів, щоб допомогти жабам у спарюванні. Жаби, ропухи й тритони йдуть до озера, де розмножуються. Волонтери витрачають понад 600 годин, щоб патрулювати смугу. Вони одягають куртки зі світловідбивними елементами, а також беруть факели й відра.

Волонтери обережно збирають земноводних у рукавичках без латексу, щоб уникнути зараження, і безпечно переносять до пунктів висадки поблизу озера. Благодійники наголошують, що втрата середовища існування та зміна клімату становлять серйозну загрозу для жаб. Їхня популяція за останні 30 років скоротилась на 68%.

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