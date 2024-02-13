Дорогу поруч із містом перекрили на 6 тижнів, щоб жаби могли її перейти (фото)

Гелен Гоббс, яка стежить за амфібіями цього року, розповіла, що щорічно на дорогах гине близько 20 тонн земноводних. Жаби зазвичай вирушають у небезпечний шлях після настання сутінків у лютому-березні.

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У Великій Британії одну з доріг поруч із містом Бат буде закрито для водіїв на шість тижнів, щоб допомогти місцевим амфібіям дістатися до місць їхнього розмноження. Про це пише Metro.

Траса Charlcombe Lane буде закрита до 25 березня, поки жаби і тритони добиратимуться до своїх "родових місць". Вона закривається щороку починаючи з 2003 року у співпраці з міською радою Бата і Північно-Східного Сомерсета.

Група з порятунку амфібій із села Чарлкомб патрулюватиме територію, щоб допомогти тваринам безпечно здійснити їхні подорожі. За їхніми оцінками, 2500 амфібій перетнуть дорогу, щоб дістатися до озера, де вони спаровуватимуться і розмножуватимуться. Жаби зазвичай вирушають у дорогу після настання сутінків у лютому-березні, але перехід через трасу може виявитися небезпечним.

"Поруч із селом Чарлкомб вони часто опиняються в пастці через високі кам'яні стіни, тож щовечора добровольці патрулюють місцевість, щоб перемістити земноводних у безпечне місце і дати їм можливість продовжити свій шлях. Щороку на дорогах гине близько 20 тонн амфібій, тож наша група прагне зробити все можливе, щоб популяції жаб і тритонів вижили", — розповіла Гелен Гоббс, яка стежить за земноводними цього року.

Ілюстративне фото Фото: Somerset Live

Видання зазначає, що ще одну дорогу в Лінкольнширі також щорічно закривають, щоб допомогти амфібіям дістатися до місця призначення. В один із днів 2013 року на ній було знайдено мертвими понад 40 пар жаб.

Фонд Wildlife Trust Fund пояснив, що звичайні жаби трапляються по всій Великій Британії й вони відомі своїми масовими міграціями до своїх гніздових водойм у перші теплі, вологі вечори року. Часто це трапляється ближче до Дня святого Валентина.

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