Работник министерства финансов пил всю ночь и потерял крайне важные документы

Министерство финансов уже заявило, что "глубоко сожалеет" из-за этого инцидента, который значительно подорвал доверие общественности к этому ведомству.

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Сотрудник министерства финансов Японии, имя которого не разглашается, во время ночной 5-часовой гулянки с коллегами выпил девять бокалов пива и случайно потерял крайне важные документы. Об этом пишет издание BBC.

Инцидент произошел 6 февраля в Йокогаме, что к югу от столицы Японии — Токио. В потерянной сумке сотрудника таможенно-тарифного отдела были личные данные 187 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Местные журналисты узнали, что чиновник заметил, что сумки нет, только по дороге домой, когда выходил с поезда в Сумида — другом городе неподалеку от центра Токио.

Министерство финансов заявило, что "глубоко сожалеет" об инциденте, который значительно подорвал доверие общественности, сообщает общественный вещатель NHK.

В ведомстве отмечают, что в сумке были рабочие ноутбуки с личными данными сотрудника, а также данные с именами и адресами 187 подозреваемых в контрабанде наркотиков и получателей семян марихуаны.

Издание ВВС обратилось в министерство финансов за комментарием во вторник, 11 февраля. В тот день в Японии отмечают государственный выходной.

Кстати, алкоголь издавна считается одним из атрибутов успешных переговоров в Японии: деловые сделки и сложные вопросы часто обсуждаются за бутылками пива или саке. Считается, что крепкие напитки помогают создать более непринужденную атмосферу.

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