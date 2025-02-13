Працівник міністерства фінансів пив всю ніч й загубив вкрай важливі документи

Міністерство фінансів вже заявило, що "глибоко шкодує" через цей інцидент, який значно підірвав довіру громадськості до цього відомства.

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Співробітник міністерства фінансів Японії, ім'я якого не називається, під час нічної 5-годинної гулянки з колегами випив дев'ять келихів пива й випадково десь загубив вкрай важливі документи. Про це пише видання BBC.

Інцидент стався 6 лютого в Йокогамі, що на південь від столиці Японії – Токіо. У втраченій сумці співробітника митно-тарифного відділу були конференційні дані 187 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків.

Місцеві журналісти дізнались, що чиновник помітив, що сумки немає, лише дорогою додому, коли сходив з поїзда в Суміда — іншому місті неподалік від центру Токіо.

Міністерство фінансів заявило, що "глибоко шкодує" щодо інциденту, який значно підірвав довіру громадськості, повідомляє суспільний мовник NHK.

У відомстві зазначають, що в сумці були робочі ноутбуки з особистими даними співробітника, а також документи з іменами та адресами 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків і одержувачів насіння марихуани.

Видання ВВС звернулось до міністерства фінансів за коментарем у вівторок, 11 лютого. У той день в Японії державний вихідний.

До речі, алкоголь здавна вважається одним з атрибутів успішних перемовин в Японії: ділові угоди та складні питання часто обговорюються за пляшками пива чи саке. Вважається, що міцні напої допомагають створити більш невимушену атмосферу.

Нагадаємо, дайвер Кен Кілі з Канади пірнав біля узбережжя Огден-Пойнт й випадково знайшов на глибині близько 30 футів (близько 9 м) під поверхнею води загублену портативну камеру GoPro. Як з’ясувалось, всередині пристрою була робоча карта пам’яті зі збереженим записом, зробленим вісім місяців тому.

А от мисливець за скарбами Джозеф Кук знайшов на пляжі загублену обручку вартістю $40 тисяч й віддав ювелірну прикрасу законній власниці після багатьох місяців пошуків.