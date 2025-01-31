Чоловік знайшов на дні океану камеру з карткою пам'яті: на запис потрапило дещо незвичне

Кен розповідає, що всередину камери потрапила вода, але SD-карта була неушкодженою й містила безліч відео, в тому числі запис, на якому вона падає з голови власника у воду.

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Дайвер Кен Кілі з Канади пірнав біля узбережжя Огден-Пойнт й випадково знайшов на глибині близько 30 футів (близько 9 м) під поверхнею води загублену портативну камеру GoPro. Як з’ясувалось, всередині пристрою була робоча карта пам’яті зі збереженим записом, зробленим вісім місяців тому. Детальніше про цей випадок написало видання Global News.

Кен розповідає, що всередину камери потрапила вода, але SD-карта була неушкодженою й містила безліч відео, в тому числі запис, на якому вона падає з голови власника у воду.

"Коли вона опинилась на дні, то лежала об’єктивом догори. Трохи згодом можна побачити, як до неї наближається краб", — розповів Кілі в інтерв'ю журналістам.

Чоловік опублікував кілька кліпів та скриншотів з GoPro у своїх соціальних мережах, сподіваючись знайти того, кому вона належить. Його пост став вірусним й врешті-решт розійшовся настільки, що потрапив на очі матері власника камери. Жінка стверджує, що переглянула запис й впізнала голос свого сина.

Всередині пристрою була робоча карта пам"яті зі збереженим записом Фото: YouTube

Кілі зустрівся з власником камери у вівторок, 28 січня, щоб передати знахідку. "Я сподівався, що хтось знайде камеру, але думав, що шанси повернути її насправді досить низькі. Це дивовижно! Я в захваті", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.