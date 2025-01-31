Мужчина нашел на дне океана камеру с картой памяти: на запись попало кое-что необычное

Кен рассказывает, что внутрь камеры попала вода, но SD-карта была невредимой и содержала множество видео, в том числе запись, на которой она падает с головы владельца в воду.

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Дайвер Кен Кили из Канады нырял у побережья Огден-Пойнт и случайно нашел на глубине около 30 футов (около 9 м) под поверхностью воды потерянную портативную камеру GoPro. Как выяснилось, внутри устройства была рабочая карта памяти с сохраненной записью, сделанной восемь месяцев назад. Подробнее об этом случае написало издание Global News.

Кен рассказывает, что внутрь камеры попала вода, но SD-карта была невредимой и содержала множество видео, в том числе запись, на которой она падает с головы владельца в воду.

"Когда она оказалась на дне, то лежала объективом вверх. Чуть позже можно увидеть, как к ней приближается краб", — рассказал Кили в интервью журналистам.

Мужчина опубликовал несколько клипов и скриншотов с GoPro в своих социальных сетях, надеясь найти того, кому она принадлежит. Его пост стал вирусным и в конце концов разошелся настолько, что попал на глаза матери владельца камеры. Женщина утверждает, что просмотрела запись и узнала голос своего сына.

Внутри устройства была рабочая карта памяти с сохраненной записью Фото: YouTube

Кили встретился с владельцем камеры во вторник, 28 января, чтобы передать находку. "Я надеялся, что кто-то найдет камеру, но думал, что шансы вернуть ее на самом деле довольно низкие. Это удивительно! Я в восторге", — сказал он.

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.