"Боже мой": женщина нашла редкое радужное морское существо на пляже (видео)

Кэти Мэггс потратила 2 часа, исследуя скалистый берег в надежде найти редкое существо, и в итоге ей повезло. В опубликованном видео можно увидеть ярко-розового моллюска с желтыми и белыми отметинами.

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На одном из пляжей британского графства Корнуолл местная жительница Кэти Мэггс обнаружила редчайшее морское существо – радужного слизня Babakina anadoni. Своей находкой женщина поделилась в Instagram.

Удивительная находка стала настоящей сенсацией в соцсетях, а опубликованное Кэти видео уже набрало более 1,4 миллиона просмотров.

Женщина провела два часа в поисках необычного существа среди скал на побережье Пензанса, прежде чем ей улыбнулась удача. На кадрах ролика видно, как ярко-розовый моллюск с желтыми и белыми пятнами мирно покоится в воде.

"Боже мой, после двух часов поисков мы только что нашли нашего первого радужного морского слизня! Мы уже собирались сдаваться, но нашли его в последний момент. Это абсолютно невероятно!" — делится эмоциями Кэти в видео.

Удивительная находка стала настоящей сенсацией в соцсетях Фото: Jam Press

Издание What’s The Jam отмечает, что Babakina anadoni — крайне редкий вид, который чаще встречается у берегов Франции, Испании и Португалии. В водах Великобритании его зафиксировали всего четыре раза, согласно отчету 2023 года.

Зрители были потрясены экзотическим обликом морского существа.

"Абсолютно потрясающе. Я бы никогда не поверила, что такие создания существуют", — написала одна из комментаторов.

Другие пользователи шутили, сравнивая слизня то с браслетом дружбы, то с существом, чья токсичность способна "убить восемь слонов".

Эксперты подчеркивают, что обнаружение Babakina anadoni в британских водах – редкое событие, которое может свидетельствовать о новых изменениях в морской экосистеме региона.

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