"Боже мій": жінка знайшла рідкісну райдужну морську істоту на пляжі (відео)

Кеті Меггс витратила 2 години, досліджуючи скелястий берег, сподіваючись знайти рідкісну істоту, і в підсумку їй пощастило. В опублікованому відео можна побачити яскраво-рожевого молюска з жовтими і білими мітками.

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На одному з пляжів британського графства Корнуолл місцева мешканка Кеті Меггс виявила рідкісну морську істоту — райдужного слимака Babakina anadoni. Своєю знахідкою жінка поділилася в Instagram.

Дивовижна знахідка стала справжньою сенсацією в соцмережах, а опубліковане Кеті відео вже набрало понад 1,4 мільйона переглядів.

Жінка провела дві години в пошуках незвичайної істоти серед скель на узбережжі Пензанса, перш ніж їй посміхнулася удача. На кадрах ролика видно, як яскраво-рожевий молюск із жовтими та білими плямами мирно спочиває у воді.

"Боже мій, після двох годин пошуків ми щойно знайшли нашого першого райдужного морського слимака! Ми вже збиралися здаватися, але знайшли його в останній момент. Це абсолютно неймовірно!" — ділиться емоціями Кеті у відео.

Дивовижна знахідка стала справжньою сенсацією в соцмережах Фото: Jam Press

Видання What's The Jam зазначає, що Babakina anadoni — вкрай рідкісний вид, який частіше зустрічається біля берегів Франції, Іспанії та Португалії. У водах Великої Британії його зафіксували всього чотири рази, згідно зі звітом 2023 року.

Глядачі були вражені екзотичним виглядом морської істоти.

"Абсолютно приголомшливо. Я б ніколи не повірила, що такі створіння існують", — написала одна з коментаторів.

Інші користувачі жартували, порівнюючи слимака то з браслетом дружби, то з істотою, чия токсичність здатна "вбити вісім слонів".

Експерти підкреслюють, що виявлення Babakina anadoni в британських водах — рідкісна подія, яка може свідчити про нові зміни в морській екосистемі регіону.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.