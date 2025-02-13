Жители деревни, где нет преступности, долгов и бездомности, обходятся без зарплаты (фото)

Жители общины ведут скромный, но обеспеченный образ жизни. Каждому члену гарантировано жилье, питание и одежда, поэтому в деньгах в привычном понимании нет нужды.

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В небольшом поселении Дарвелл в Восточном Сассексе (Великобритания) живет уникальная община, где нет ни долгов, ни бездомных, а преступность практически отсутствует. Это — Брудерхоф, группа христиан, исповедующих принципы общинной жизни, равенства и отказа от частной собственности. Об этом пишет Lad Bible.

Члены Брудерхофа ведут скромный, но обеспеченный образ жизни. Все имущество в общине является коллективным, и если кому-то что-то необходимо то это предоставляется безвозмездно. У людей нет частных домов, личных автомобилей или сбережений — все доходы поступают в общий фонд и распределяются по потребностям общины.

Согласно информации на официальном сайте Брудерхофа, каждому жителю гарантированы жилье, питание и одежда, поэтому в деньгах в привычном понимании нет нужды. Даже если кому-то требуется определенная сумма, например, на поездку, ее выдают из общинных средств, а оставшиеся деньги возвращаются.

Члены Брудерхофа ведут скромный, но обеспеченный образ жизни Фото: The Sun

Несмотря на отказ от частной собственности, члены общины работают, чтобы обеспечивать ее существование. Однако ни один из них не получает зарплаты или пособий. Даже те, кто работает за пределами деревни, обязаны передавать всю свою заработную плату в общий фонд.

Община ведет предпринимательскую деятельность, занимаясь производством и продажей различных товаров, а все доходы направляются в общую кассу. Излишки средств используются либо для развития общины, либо на поддержку благотворительных миссий и проектов.

Дети в Брудерхофе получают образование внутри общины, где их учат не только академическим предметам, но и практическим навыкам, а также принципам коллективного существования. Воспитание строится на взаимопомощи, уважении и труде.

Члены общины работают, но не получают зарплату Фото: Lad Bible

Коммуна живет по принципам, описанным в Деяниях Апостолов, где первые христиане "продавали свои имущества и разделяли всем, смотря по нужде каждого". Именно это убеждение лежит в основе их образа жизни.

Главная идея Брудерхофа — полное равенство. В отличие от большинства современных обществ, здесь нет богатых и бедных, и никто не обладает большими привилегиями, чем другие.

Благодаря этому в деревне практически отсутствует преступность: здесь просто нет причин для финансовых конфликтов, а воровство теряет смысл, поскольку все общее. Отсутствие долгов и бедности делает Дарвелл одним из немногих мест, где царит стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Для внешнего мира такая модель жизни кажется необычной, но для членов Брудерхофа она является основой их веры и способом построить гармоничное общество.

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