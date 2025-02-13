Жителі села, де немає злочинності, боргів і бездомності, обходяться без зарплати (фото)

Жителі громади ведуть скромний, але забезпечений спосіб життя. Кожному члену гарантовано житло, харчування та одяг, тож у грошах у звичному розумінні немає потреби.

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У невеликому поселенні Дарвелл у Східному Сассексі (Велика Британія) мешкає унікальна громада, де немає ні боргів, ні безхатченків, а злочинність практично відсутня. Це — Брудерхоф, група християн, які сповідують принципи громадського життя, рівності та відмови від приватної власності. Про це пише Lad Bible.

Члени Брудерхофа ведуть скромний, але забезпечений спосіб життя. Усе майно в громаді є колективним, і якщо комусь щось необхідно, то це надається безоплатно. У людей немає приватних будинків, особистих автомобілів чи заощаджень — усі доходи надходять до загального фонду і розподіляються за потребами громади.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Брудерхофа, кожному жителю гарантовано житло, харчування та одяг, тому в грошах у звичному розумінні немає потреби. Навіть якщо комусь потрібна певна сума, наприклад, на поїздку, її видають з громадських коштів, а решту грошей повертають.

Члени Брудергофа ведуть скромний, але забезпечений спосіб життя Фото: The Sun

Попри відмову від приватної власності, члени громади працюють, щоб забезпечувати її існування. Однак жоден із них не отримує зарплати чи допомоги. Навіть ті, хто працює за межами села, зобов'язані передавати всю свою заробітну плату в загальний фонд.

Громада веде підприємницьку діяльність, займаючись виробництвом і продажем різних товарів, а всі доходи спрямовують у загальну касу. Надлишки коштів використовують або для розвитку громади, або на підтримку благодійних місій і проєктів.

Діти в Брудергофі здобувають освіту всередині громади, де їх навчають не тільки академічних предметів, а й практичних навичок, а також принципів колективного існування. Виховання будується на взаємодопомозі, повазі та праці.

Члени громади працюють, але не отримують зарплату Фото: Lad Bible

Комуна живе за принципами, описаними в Діяннях Апостолів, де перші християни "продавали своє майно і розділяли усім, дивлячись за потребою кожного". Саме це переконання лежить в основі їхнього способу життя.

Головна ідея Брудерхофа — повна рівність. На відміну від більшості сучасних суспільств, тут немає багатих і бідних, і ніхто не має більших привілеїв, ніж інші.

Завдяки цьому в селі практично відсутня злочинність: тут просто немає причин для фінансових конфліктів, а крадіжка втрачає сенс, оскільки все спільне. Відсутність боргів і бідності робить Дарвелл одним із небагатьох місць, де панує стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Для зовнішнього світу така модель життя здається незвичною, але для членів Брудергофа вона є основою їхньої віри й способом побудувати гармонійне суспільство.

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