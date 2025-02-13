100 столовых ложек за 10 дней: доктор провел необычный эксперимент со сливочным маслом

Эксперты давно предупреждают, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например сливочное масло, красное мясо и выпечка, вредны для здоровья. Доктор Стэн Экберг решил проверить это на практике.

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Американский доктор Стэн Экберг поставил на себе необычный эксперимент, чтобы проверить, как на его организм повлияет употребление большого количества насыщенных жиров. В течение десяти дней он съел 100 столовых ложек сливочного масла, однако результаты оказались неожиданными. Об этой истории вспоминает издание Unilad.

Специалисты давно предупреждают, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочное масло, красное мясо, жирные молочные продукты и выпечка, могут негативно сказаться на здоровье. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и способствуют набору веса. Однако Экберг решил лично проверить, к чему приведет увеличение потребления сливочного масла.

По итогам десятидневного эксперимента оказалось, что его вес остался неизменным – 84 кг, несмотря на потребление жира в объемах, в восемь раз превышающих нормы традиционно "здорового" питания. Кроме того, уровень глюкозы в его крови снизился с 95 до 84, а уровень инсулина – с 3,5 до 2,8. Это шло вразрез с прогнозами, согласно которым уровень триглицеридов в крови должен был возрасти, а также увеличиться резистентность к инсулину.

Экберг решил лично проверить, к чему приведет увеличение потребления сливочного масла Фото: YouTube

Доктор Экберг отметил, что не рекомендовал бы повторять подобный эксперимент, однако его результаты показывают, что воздействие насыщенных жиров на организм может быть не столь однозначным, как принято считать. Он также подчеркнул, что во время исследования не подвергал себя серьезным физическим нагрузкам, ограничившись редкими прогулками и отжиманиями.

Эксперимент Экберга может стать поводом для дальнейших исследований влияния насыщенных жиров на здоровье человека, а также поставить под сомнение устоявшиеся представления о питании.

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