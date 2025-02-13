100 столових ложок за 10 днів: лікар провів незвичайний експеримент із вершковим маслом

Експерти давно попереджають, що продукти з високим вмістом насичених жирів, наприклад вершкове масло, червоне м'ясо і випічка, шкідливі для здоров'я. Доктор Стен Екберг вирішив перевірити це на практиці.

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Американський доктор Стен Екберг поставив на собі незвичайний експеримент, щоб перевірити, як на його організм вплине вживання великої кількості насичених жирів. Протягом десяти днів він з'їв 100 столових ложок вершкового масла, проте результати виявилися несподіваними. Про цю історію згадує видання Unilad.

Фахівці давно попереджають, що продукти з високим вмістом насичених жирів, такі як вершкове масло, червоне м'ясо, жирні молочні продукти та випічка, можуть негативно позначитися на здоров'ї. Вони підвищують ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і сприяють набору ваги. Однак Екберг вирішив особисто перевірити, до чого призведе збільшення споживання вершкового масла.

За підсумками десятиденного експерименту виявилося, що його вага залишилася незмінною — 84 кг, попри споживання жиру в об'ємах, що у вісім разів перевищують норми традиційно "здорового" харчування. Крім того, рівень глюкози в його крові знизився з 95 до 84, а рівень інсуліну — з 3,5 до 2,8. Це йшло всупереч прогнозам, згідно з якими рівень тригліцеридів у крові мав зрости, а також збільшитися резистентність до інсуліну.

Екберг вирішив особисто перевірити, до чого призведе збільшення споживання вершкового масла Фото: YouTube

Доктор Екберг зазначив, що не рекомендував би повторювати подібний експеримент, проте його результати показують, що вплив насичених жирів на організм може бути не настільки однозначним, як заведено вважати. Він також підкреслив, що під час дослідження не піддавав себе серйозним фізичним навантаженням, обмежившись рідкісними прогулянками й віджиманнями.

Експеримент Екберга може стати приводом для подальших досліджень впливу насичених жирів на здоров'я людини, а також поставити під сумнів усталені уявлення про харчування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.