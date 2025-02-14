Пылесос точно не понадобится: какие породы кошек меньше всего линяют (фото)

Эти домашние любимцы не только умные и коммуникабельные, но и "чистюли" — за ними не придется ходить и постоянно убирать.

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Многие любят пушистых котов, однако у них есть один недостаток — их шерсть повсюду и ее очень сложно убирать. Сертифицированный мастер-грумер, владелица питомника и инструктор Национального института грумеров для кошек Линн Паолилло рассказала Daily Paws, что все коты линяют. Однако некоторые представители этих животных могут не так сильно линять из-за типа и структуры их шерсти, и эксперт рассказала о них.

Какие коты меньше всего линяют

Энергичный, общительный и любознательный корниш-рекс — это привлекательная кошка с бархатистым подшерстком, завитым в разные цвета. Это очень активный исследователь, который очень любит играть.

Корниш рекс

Селкирк-рекс за кудрявую шерсть называют иногда "кошкой в овечьей шкуре". Это большое любвеобильное животное любит внимание и разнообразные игры.

Милый, умный и дружелюбный девон-рекс — кот, которого любят взрослые, дети и даже домашние животные. Его шерсть скорее волнистая, чем кудрявая, с множеством "узоров".

Когда идет речь о нелиняющих котах, первым вспоминается сфинкс. Они голые, хотя у некоторых есть небольшой персиковый пушок.

Сфинкс Фото: BullyCatsUK | Instagram

Петерболд — умная кошка, которая излучает нежность и имеет выразительный язык тела. Однако у него есть один существенный недостаток — представители этой породы часто бывают довольно прожорливыми.

Петерболд

Ранее специалисты рассказывали о топе самых ласковых пород кошек. Эти породы кошек ласковые, добрые и прекрасно ладят и с членами семьи, и с другими домашними животными.

Ветеринарка Лиза Радоста рассказывала, как найти общий язык со своим котом. Хозяин сможет правильно наладить коммуникацию со своим любимцем.