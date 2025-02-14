Пилосос точно не знадобиться: які породи котів найменше линяють (фото)

Ці домашні улюбленці не тільки розумні та комунікабельні, а й "чистюлі" — за ними не доведеться ходити й постійно прибирати.

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Багато хто любить пухнастих котів, однак у них є один недолік — їх шерсть повсюди і її дуже складно поприбирати. Сертифікований майстер-грумер, власниця розплідника та інструктор Національного інституту грумерів для котів Лінн Паолілло розповіла Daily Paws, що всі коти линяють. Однак деякі представники цих тварин можуть не так сильно линяти через тип та структуру їх шерсті, й експертка розповіла про них.

Які коти найменше линяють

Енергійний, товариський та допитливий корніш-рекс — це приваблива кішка з бархатистим підшерстком, завитим у різні кольори. Це дуже активний дослідник, який дуже любить грати.

Корніш рекс

Селкірк-рекс за кучеряву шерсть називають іноді "кішкою в овечій шкурі". Ця велика велелюбна тварина любить увагу та різноманітні ігри.

Милий, розумний та доброзичливий девон-рекс — кіт, якого люблять дорослі, діти та навіть домашні тварини. Його шерсть швидше хвиляста, ніж кучерява, з безліччю "візерунків".

Коли йде мова про котів, що не линяють, першим згадується сфінкс. Вони голі, хоча в деяких є невеликий персиковий пушок.

Сфінкс Фото: BullyCatsUK | Instagram

Петерболд — розумна кішка, яка випромінює ніжність та має виразну мову тіла. Однак в нього є один суттєвий недолік — представники цієї породи часто бувають досить ненажерливими.

Петерболд

Раніше фахівці розповідали про топ найласкавіших порід котів. Ці породи котів лагідні, добрі та чудово ладнають й з членами родини, й з іншими домашніми тваринами.

Ветеринарка Ліза Радоста розповідала, як порозумітися зі своїм котом. Господар зможе правильно налагодити комунікацію зі своїм улюбленцем.