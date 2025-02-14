Видно с космоса: деревня с единственной улицей стала мировой сенсацией (фото, видео)

Помимо своей неповторимой архитектуры, поселок известен живописной природой. Дома и предприятия расположены вдоль единственной дороги, за которой раскинулись красочные поля.

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В Польше скрывается уникальная деревня Сулошова, которая привлекла внимание всего мира благодаря своей необычной планировке. Это поселение, расположенное вдоль единственной улицы протяженностью девять километров, стало настоящим архитектурным феноменом. Об этом пишет Express.

Дома и предприятия Сулошовы выстроены по обеим сторонам единственной дороги, а за ними простираются живописные поля, создающие с высоты эффект живописного природного узора. Как отмечает представитель местного совета Катажина Биеда, эти пейзажи, заснятые с дронов, напоминают листья, что принесло деревне известность далеко за пределами Польши.

Исторические корни линейной структуры поселения уходят в прошлое. Как пояснила Биеда, жизнь вдоль одной улицы была удобна для людей, в первую очередь из-за транспортной доступности.

Помимо своей уникальной архитектуры, Суошова славится природными красотами Фото: Shutterstock

По данным издания Express, в Сулошове проживает около 6000 человек, из которых 5672 зарегистрированы официально. Несмотря на компактность, деревня ежегодно привлекает множество туристов, особенно весной и летом. Среди главных достопримечательностей региона – средневековый замок Пескова Скаа и знаменитый скальный монолит Maczuga Herkulesa (Дубинка Геркулеса), высотой 30 метров.

Помимо своей уникальной архитектуры, Сулошова славится природными красотами: впечатляющими скалами, оврагами и более чем 400 пещерами. Все это делает деревню магнитом для путешественников.

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