Видно з космосу: село з єдиною вулицею стало світовою сенсацією (фото, відео)

Крім своєї неповторної архітектури, селище відоме мальовничою природою. Будинки та підприємства розташовані вздовж єдиної дороги, за якою розкинулися барвисті поля.

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У Польщі ховається унікальне село Сулошова, яке привернуло увагу всього світу завдяки своєму незвичайному плануванню. Це поселення, розташоване вздовж єдиної вулиці протяжністю дев'ять кілометрів, стало справжнім архітектурним феноменом. Про це пише Express.

Будинки і підприємства Сулошови збудовані по обидва боки єдиної дороги, а за ними простягаються мальовничі поля, що створюють з висоти ефект мальовничого природного візерунка. Як зазначає представниця місцевої ради Катажина Бієда, ці пейзажі, зняті з дронів, нагадують листя, що принесло селу популярність далеко за межами Польщі.

Історичне коріння лінійної структури поселення сягає в минуле. Як пояснила Бієда, життя вздовж однієї вулиці було зручним для людей, насамперед через транспортну доступність.

Крім своєї унікальної архітектури, Суошова славиться природними красотами Фото: Shutterstock

За даними видання Express, у Сулошові проживає близько 6000 осіб, з яких 5672 зареєстровані офіційно. Попри компактність, село щорічно приваблює безліч туристів, особливо навесні та влітку. Серед головних визначних пам'яток регіону — середньовічний замок Піскова Скаа і знаменитий скельний моноліт Maczuga Herkulesa (кийок Геркулеса), висотою 30 метрів.

Крім своєї унікальної архітектури, Сулошова славиться природною красою: дивовижними скелями, ярами й більш ніж 400 печерами. Все це робить село магнітом для мандрівників.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акра і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.