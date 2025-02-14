Пенсионерка потеряла сознание во время проверки билетов в автобусе, а потом нашла в кармане штраф

Пенсионерка возвращалась от врача автобусом и использовала 20-минутный билет, который в связи с дорожными ремонтами действовал 40 минут. Однако во время проверки контролеры заявили, что срок действия билета истек на две минуты.

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В Польше в Лодзи вспыхнул скандал вокруг случая с 71-летней пенсионеркой, которая потеряла сознание во время проверки контролерами проездных билетов. После того, как она пришла в себя, нашла в своем кармане выписанный ей штраф за безбилетный проезд. Об этом пишет издание "Инсайдер. Польша".

История, которая случилась с пожилой женщиной, получила широкий резонанс и даже привлекла даже внимание местных политиков.

Так, пенсионерка по имени Зофия, возвращалась от врача автобусом. Она использовала 20-минутный билет, который в связи с дорожными ремонтами действовал 40 минут. Однако во время проверки контролеры заявили, что срок действия билета истек на две минуты. Женщина возразила, указывая на время на часах водителя, но контролеры настаивали, что учитывается только время на валидаторе.

Зофию попросили выйти из автобуса на четыре остановки позже к ее пункту назначения. Женщина потеряла сознание. Затем ее высадили на остановке, а дома пенсионерка в своем кармане обнаружила штраф на 254,80 злотых (более 2, 5 тысяч гривен). Пока дочь женщины добивалась справедливости, штраф вырос вполовину и уже составлял до 506,80 (более 5 тысяч гривен) из-за просрочки оплаты.

Женщина пожаловалась в транспортную компанию относительно несправедливого штрафа и действия контролеров. В ответ транспортная компания заявила, что действия ее работников были корректными, но все же провела с ними разъяснительную беседу.

Управление дорог и транспорта Лодзи заявило, что в автобусе не работал видеорегистратор, а записи с камер хранятся только 14 дней, после чего удаляются. Контролеры утверждают, что женщина просрочила билет не на две, а на шесть минут, что противоречит ее словам. В MPK Łódź заявили, что пассажирка "неправильно спланировала поездку". Представители перевозчика также отметили, что пытались помочь женщине, о чем якобы говорилось в ее предыдущих заявлениях.

В конце концов женщина оплатила штраф, но продолжает добиваться справедливости.

Напомним, что ранее сообщалось, что в России 60-летняя пенсионерка сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на своего кумира — путиниста, певца Шамана.

Также сообщалось, что пенсионерка 4 часа боролась с огромным питоном, который пытался ее съесть.