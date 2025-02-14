Пенсіонерка знепритомніла під час перевірки квитків в автобусі, а потім знайшла в кишені штраф

Пенсіонерка поверталася від лікаря автобусом і використала 20-хвилинний квиток, який у зв'язку з дорожніми ремонтами діяв 40 хвилин. Однак під час перевірки контролери заявили, що термін дії квитка сплив на дві хвилини.

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У Польщі у Лодзі спалахнув скандал довкола випадку з 71-річною пенсіонеркою, яка знепритомніла під час перевірки контролерами проїзних квитків. Після того, як вона прийшла до тями, знайшла у своїй кишені виписаний їй штраф за безквитковий проїзд. Про це пише видання "Інсайдер. Польща".

Історія, яка трапилася із літньою жінкою, набула широкого резонансу і навіть привернула навіть увагу місцевих політиків.

Так, пенсіонерка на ім'я Зофія, поверталася від лікаря автобусом. Вона використала 20-хвилинний квиток, який у зв'язку з дорожніми ремонтами діяв 40 хвилин. Однак під час перевірки контролери заявили, що термін дії квитка сплив на дві хвилини. Жінка заперечила, вказуючи на час на годиннику водія, але контролери наполягали, що враховується лише час на валідаторі.

Зофію попросили вийти з автобуса на чотири зупинки пізніше до її пункту призначення. Жінка знепритомніла. Потім її висадили на зупинці, а вдома пенсіонерка у своїй кишені виявила штраф на 254,80 злотих (понад 2, 5 тисяч гривень). Поки донька жінки добивалася справедливості, штраф зріс вполовину і вже складав до 506,80 (понад 5 тисяч гривень) через прострочення оплати.

Жінка поскаржилася в транспорту компанію щодо несправедливого штрафу та дії контролерів. У відповідь транспортна компанія заявила, що дії її працівників були коректними, але все ж таки провела з ними роз'яснювальну бесіду.

Управління доріг та транспорту Лодзі заявило, що в автобусі не працював відеореєстратор, а записи з камер зберігаються лише 14 днів, після чого видаляються. Контролери стверджують, що жінка прострочила квиток не на дві, а на шість хвилин, що суперечить її словам. У MPK Łódź заявили, що пасажирка "неправильно спланувала поїздку". Представники перевізника також зазначили, що намагалися допомогти жінці, про що нібито йшлося у її попередніх заявах.

Зрештою жінка сплатила штраф, але продовжує добиватися справедливості.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Росії 60-річна пенсіонерка зробила пластичну операцію, щоб стати схожою на свого кумира — путініста, співака Шамана.

Також повідомлялося, що пенсіонерка 4 години боролася з величезним пітоном, який намагався її з'їсти.