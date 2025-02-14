Мужчина увидел на секонд-хенде безделушку, которая на самом деле стоит $5 тысяч (фото)

Джон Карсерано загрузил фотографию покупки в Google и отыскал в интернете похожие снимки, чтобы проверить свою теорию.

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Чистильщик ковров Джон Карсерано из Чикаго (США) в свободное от работы время наведывается в секонд-хенды, комиссионные магазины и гаражные распродажи, чтобы найти ценный антиквариат, который продается там за копейки. Затем он продает эти трофеи по более высокой цене, пишет издание Newsweek.

В октябре 2024 года мужчина нашел в комиссионном магазине Goodwill прямоугольную фарфоровую тарелку, которая продавалась в тысячу раз дешевле рыночной цены — всего за 5 долларов.

Интересная находка

Карсерано догадывался, что на самом деле эта вещь стоит гораздо дороже. Чтобы проверить свою догадку, он загрузил фотографию покупки в Google и отыскал в интернете похожие снимки. Оказалось, что такие изделия, изготовленные в XVIII веке в Китае, на самом деле очень редки. За последние 50 лет подобные лоты выставлялись на аукционы лишь дважды.

Мужчина нашел в комиссионном магазине Goodwill прямоугольную фарфоровую тарелку Фото: John Carcerano

Позже эту находку изучили специалисты из Sotheby's и Bonhams and Leslie Hindman Auctioneers. Они уверены, что это экспортное гербовое блюдце в форме прямоугольника со скошенными углами изготовили примерно в 1755 году, когда Китаем правил император Цяньлун.

Настоящая цена

Эксперты считают, что такой лот могут купить не менее чем за пять тысяч долларов. Джон Карсерано думает над тем, выставить ли тарелку на аукцион Sotheby's или попробовать продать ее самостоятельно.

Эта тарелка изготовлена в XVIII веке в Китае Фото: John Carcerano

Напомним, 30-летняя американка из Милуоки (Висконсин, США) не могла поверить своим глазам, когда заметила среди подержанных вещей в секонд-хенде деревянную фигурку в форме котика. Женщина сразу же вспомнила об очень похожей игрушке, которую нашла в этом же магазине три года назад.

А вот 26-летняя Джанна Кристин из Нью-Йорка (США) нашла на секонд-хенде винтажный свитер в рубчик за $48. Вещь была в достаточно хорошем состоянии, поэтому женщина искренне считала, что совершает выгодную покупку. Приехав домой и внимательнее все рассмотрев, она была глубоко разочарована.