Чоловік побачив на секонд-хенді дрібничку, яка насправді коштує $5 тисяч (фото)

Джон Карсерано завантажив фотографію покупки в Google та відшукав в інтернеті схожі знімки, щоб перевірити свою теорію.

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Чистильник килимів Джон Карсерано з Чикаго (США) у вільний від роботи час навідується у секонд-хенди, комісійні крамниці та гаражні розпродажі, аби знайти цінний антикваріат, що продається там за копійки. Потім він продає ці трофеї за вищою ціною, пише видання Newsweek.

У жовтні 2024 року чоловік знайшов у комісійному магазині Goodwill прямокутну порцелянову тарілку, яка продавалася в тисячу разів дешевше за ринкову ціну — всього за 5 доларів.

Цікава знахідка

Карсерано здогадувався, що насправді ця річ коштує набагато дорожче. Аби перевірити свою здогадку, він завантажив фотографію покупки в Google і відшукав в інтернеті схожі знімки. Виявилося, що такі вироби, виготовлені у XVIII столітті в Китаї, насправді дуже рідкісні. За останні 50 років подібні лоти виставлялись на аукціони лише двічі.

Чоловік знайшов у комісійному магазині Goodwill прямокутну порцелянову тарілку Фото: John Carcerano

Пізніше цю знахідку вивчили фахівці з Sotheby's та Bonhams and Leslie Hindman Auctioneers. Вони впевнені, що це експортне гербове блюдце у формі прямокутника зі скошеними кутами виготовили приблизно 1755 року, коли Китаєм правив імператор Цяньлун.

Справжня ціна

Експерти вважають, що такий лот можуть купити не менше ніж за п'ять тисяч доларів. Джон Карсерано думає над тим, чи виставити тарілку на аукціон Sotheby's, чи спробувати продати її самостійно.

Ця тарілка виготовлена у XVIII столітті в Китаї Фото: John Carcerano

Нагадаємо, 30-річна американка з Мілуокі (Вісконсин, США) не могла повірити своїм очам, коли помітила серед вживаних речей у секонд-хенді дерев’яну фігурку в формі котика. Жінка відразу ж згадала про дуже схожу іграшку, яку знайшла у цьому ж магазині три роки тому.

А от 26-річна Джанна Крістін з Нью-Йорку (США) знайшла на секонд-хенді вінтажний светр у рубчик за $48. Річ була у досить хорошому стані, тож жінка щиро вважала, що здійснює вигідну покупку. Приїхавши додому й уважніше все роздивившись, вона була глибоко розчарованою.