Тайна прошлого владельца: женщина нашла под полом старинный документ (фото)

Девушка по имени Бет рассказала, что во время ремонта заметила необычный предмет, спрятанный между балками пола. Когда она его достала, оказалось, что это старинный документ.

Related video

Владелица дома в штате Теннесси (США), Бет Х., во время ремонта неожиданно обнаружила под полом документ, который заставил ее задуматься о прошлом своего жилья и его прежних владельцах. О своей находке она рассказала на популярном форуме Reddit.

Когда в их доме возникла протечка, Бет, не боящаяся замкнутых пространств, решила пролезть под пол, чтобы устранить неисправность. Во время работы ее внимание привлек странный предмет, засунутый между балками пола. Достав находку, она поняла, что держит в руках старый документ. Им оказалось завещание, скрытое под домом неизвестным человеком.

"Когда я увидела слова "Последняя воля и завещание", меня это несколько удивило", — рассказала Бет.

Внимательно изучив документ, женщина нашла в нем упоминание о "любимой жене" автора завещания, что глубоко ее тронуло.

"Я немного расплакалась, когда прочитала эти слова. Мне стало интересно, какой была их совместная жизнь", — призналась она.

Внимательно изучив документ, женщина нашла в нем упоминание о "любимой жене" Фото: Reddit

Любопытство привело женщину к попытке выяснить, кем был человек, оставивший этот документ. Исследовав историю дома, Бет узнала, что в нем проживала супружеская пара с 1975 по 1996 год, а владелец завещания умер в 1995-м. Однако подробностей о его жизни она пока не нашла.

Бет решила сохранить найденный документ как память о прошлых жильцах своего дома и их истории. Более того, она поделилась своей находкой на платформе Reddit, чтобы узнать, заинтригует ли она кого-то так же, как ее саму.

Теперь Бет планирует еще раз исследовать пространство под полом в поисках других скрытых предметов, возможно, связанных с жизнью прежних обитателей ее дома. По ее словам, это открытие заставило ее задуматься о том, какие следы оставляют люди после себя и что через десятилетия могут рассказать найденные документы о прошлом.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает не только само величественное здание, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что мужчина обнаружил заброшенный вокзал, где "время остановилось". Блогер по имени Дэйв нашел железнодорожную станцию, изучая ее историю в интернете и решил побывать внутри.