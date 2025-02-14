Таємниця минулого власника: жінка знайшла під підлогою старовинний документ (фото)

Дівчина на ім'я Бет розповіла, що під час ремонту помітила незвичайний предмет, захований між балками підлоги. Коли вона його дістала, виявилося, що це старовинний документ.

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Власниця будинку в штаті Теннессі (США), Бет Х., під час ремонту несподівано виявила під підлогою документ, який змусив її замислитися над минулим свого житла і його колишніми власниками. Про свою знахідку вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Коли в їхньому будинку виникло протікання, Бет, яка не боїться замкнутих просторів, вирішила пролізти під підлогу, щоб усунути несправність. Під час роботи її увагу привернув дивний предмет, засунутий між балками підлоги. Діставши знахідку, вона зрозуміла, що тримає в руках старий документ. Ним виявився заповіт, прихований під будинком невідомою людиною.

"Коли я побачила слова "Остання воля і заповіт", мене це дещо здивувало", — розповіла Бет.

Уважно вивчивши документ, жінка знайшла в ньому згадку про "кохану дружину" автора заповіту, що глибоко її зворушило.

"Я трохи розплакалася, коли прочитала ці слова. Мені стало цікаво, яким було їхнє спільне життя", — зізналася вона.

Уважно вивчивши документ, жінка знайшла в ньому згадку про "кохану дружину" Фото: Reddit

Цікавість привела жінку до спроби з'ясувати, ким була людина, яка залишила цей документ. Дослідивши історію будинку, Бет дізналася, що в ньому проживала подружня пара з 1975 по 1996 рік, а власник заповіту помер у 1995-му. Однак подробиць про його життя вона поки що не знайшла.

Бет вирішила зберегти знайдений документ як пам'ять про минулих мешканців свого будинку та їхню історію. Ба більше, вона поділилася своєю знахідкою на платформі Reddit, щоб дізнатися, чи заінтригує вона когось так само, як її саму.

Тепер Бет планує ще раз дослідити простір під підлогою в пошуках інших прихованих предметів, можливо, пов'язаних із життям колишніх мешканців її будинку. За її словами, це відкриття змусило її задуматися про те, які сліди залишають люди після себе і що через десятиліття можуть розповісти знайдені документи про минуле.

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