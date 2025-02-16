"Шедевры" на стенах: на улицах заметили бананы стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов (фото)

Художник Импро приклеил фрукты скотчем, вдохновившись знаменитым произведением искусства "Комик". Мужчина утверждает, что его работа является шедевром международного уровня.

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В британской деревне Соннинг, графство Беркшир, появились необычные арт-объекты — бананы, приклеенные скотчем в разных местах. Об этом пишет BBC.

Автором перформанса стал художник, известный под псевдонимом Импро, который утверждает, что его работа является шедевром международного уровня.

По словам художника, его акция вдохновлена произведением итальянского мастера Маурицио Каттелана "Комик", проданным за 6,2 млн долларов (4,9 млн фунтов стерлингов) китайскому криптовалютному предпринимателю Джастину Сану на аукционе в Нью-Йорке в ноябре прошлого года.

По мнению художника, продажа хотя бы одного из этих произведений искусства обеспечила бы новую крышу церкви Фото: Impro

Импро, проживающий в Оксфордшире, заявил, что продажа его "шедевров", якобы оцениваемых в 24,8 млн фунтов стерлингов, могла бы помочь жителям Соннинга отремонтировать крышу местной церкви.

"Продажа хотя бы одного из этих произведений искусства обеспечила бы новую крышу церкви, а жителям Соннинга я бы просто сказал, не благодарить меня", — отметил художник.

Ранее Импро прославился своими нестандартными работами, включая прикрепленный к мосту Соннинг телефон, почтовый ящик и дверь. В 2014 году он также установил гигантский красный значок Google Maps на трассе A4155 между Редингом и Хенли.

Его творчество привлекло внимание даже известного иллюзиониста и мастера по сгибанию ложек Ури Геллера, который признался, что никогда не видел ничего подобного.

"Для меня это что-то совершенно новое", — сказал он.

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