"Шедеври" на стінах: на вулицях помітили банани вартістю 24,8 млн фунтів стерлінгів (фото)

Художник Імпро приклеїв фрукти скотчем, надихнувшись знаменитим витвором мистецтва "Комік". Чоловік стверджує, що його робота є шедевром міжнародного рівня.

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У британському селі Соннінг, графство Беркшир, з'явилися незвичайні артоб'єкти — банани, приклеєні скотчем у різних місцях. Про це пише BBC.

Автором перформансу став художник, відомий під псевдонімом Імпро, який стверджує, що його робота є шедевром міжнародного рівня.

За словами художника, його акція натхненна твором італійського майстра Мауріціо Каттелана "Комік", проданим за 6,2 млн доларів (4,9 млн фунтів стерлінгів) китайському криптовалютному підприємцю Джастіну Сану на аукціоні в Нью-Йорку в листопаді минулого року.

На думку художника, продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви Фото: Impro

Імпро, який проживає в Оксфордширі, заявив, що продаж його "шедеврів", нібито оцінюваних у 24,8 млн фунтів стерлінгів, міг би допомогти жителям Соннінга відремонтувати дах місцевої церкви.

"Продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви, а жителям Соннінга я б просто сказав, не дякувати мені", — зазначив художник.

Раніше Імпро прославився своїми нестандартними роботами, зокрема прикріпленим до мосту Соннінг телефоном, поштовою скринькою і дверима. У 2014 році він також встановив гігантський червоний значок Google Maps на трасі A4155 між Редінгом і Генлі.

Його творчість привернула увагу навіть відомого ілюзіоніста і майстра зі згинання ложок Урі Геллера, який зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного.

"Для мене це щось абсолютно нове", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив таємничі записи під час прогулянки в лісі. За словами хлопця, аркуші паперу були зім'яті й частково порвані, а записи на них майже не піддавалися розшифровці. Однак користувачі соцмереж почали будувати найсміливіші теорії про те, хто і навіщо їх залишив.

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