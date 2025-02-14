"Маленький Геркулес": как сейчас выглядит некогда самый сильный мальчик в мире (фото)

Ричард Сандрак делал сотни отжиманий, приседаний и упражнений каждый день, а его уровень жира в организме составлял всего 1%. Однако его детство было далеко не таким идеальным, каким могло показаться со стороны

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Когда-то мальчика называли "Маленьким Геркулесом", он поражал весь мир невероятной физической силой и рельефными мышцами, а сегодня его трудно узнать. Ричард Сандрак, прославившийся в детстве благодаря экстремальным тренировкам и необычному телосложению, в 32 года отказался от бодибилдинга и стремится к работе в NASA. Об этом пишет Lad Bible.

В детстве Сандрак следовал жесткому тренировочному режиму: он делал сотни отжиманий, приседаний и упражнений каждый день, а его уровень жира в организме, по некоторым данным, составлял всего 1%. Однако его детство было далеко не таким идеальным, каким могло показаться со стороны. В новом интервью Ричард откровенно рассказал о физическом и эмоциональном насилии со стороны своего отца, который заставлял его заниматься боевыми искусствами и тяжелой атлетикой по восемь часов в день.

Мальчик делал сотни отжиманий, приседаний и упражнений каждый день Фото: FilmMagic

Сандрак вспоминает, что его отец часто впадал в ярость, а обычные тренировки превращались в изнурительные марафоны. Ему даже запрещали смотреть телевизор без выполнения приседаний. В 2003 году после жестокого нападения на мать Ричарда его отец был арестован и депортирован. Именно тогда будущий"самый сильный мальчик в мире почувствовал свободу и начал искать себя вне спорта.

Отказ от бодибилдинга стал для Сандрака символом освобождения от прошлого. Он признается, что тяжелая атлетика напоминала ему о пережитых травмах и контроле со стороны родителей. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе со своей девушкой и двумя кошками, работает менеджером в розничной торговле и, по его словам, впервые в жизни действительно счастлив.

Мужчина признается, что тяжелая атлетика напоминала ему о пережитых травмах и контроле со стороны родителей Фото: YouTube

Ричард больше года не употребляет алкоголь, восстанавливаясь после зависимости, и теперь готов открыто говорить о трудностях своего детства. Он признается, что не может "ассоциировать себя" с людьми, которые вспоминают о детстве с теплотой. Однако сейчас он нашел гармонию и ставит перед собой новые цели — в отличие от мифического Геркулеса, его больше интересует не сила, а наука и технологии.

Хотя Сандрак больше не стремится к рекордам в тренажерном зале, он остается в хорошей физической форме. Однако теперь его амбиции связаны с космосом — он мечтает работать в NASA.

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