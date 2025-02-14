"Маленький Геркулес": який зараз вигляд має колись найсильніший хлопчик у світі (фото)

Річард Сандрак робив сотні віджимань, присідань і вправ щодня, а його рівень жиру в організмі становив лише 1%. Однак його дитинство було далеко не таким ідеальним, яким могло здатися з боку

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Колись хлопчика називали "Маленьким Геркулесом", він вражав увесь світ неймовірною фізичною силою та рельєфними м'язами, а сьогодні його важко впізнати. Річард Сандрак, який прославився в дитинстві завдяки екстремальним тренуванням і незвичній статурі, у 32 роки відмовився від бодібілдингу і прагне до роботи в NASA. Про це пише Lad Bible.

У дитинстві Сандрак дотримувався жорсткого тренувального режиму: він робив сотні віджимань, присідань і вправ щодня, а його рівень жиру в організмі, за деякими даними, становив лише 1%. Однак його дитинство було далеко не таким ідеальним, яким могло здатися з боку. У новому інтерв'ю Річард відверто розповів про фізичне та емоційне насильство з боку свого батька, який примушував його займатися бойовими мистецтвами й важкою атлетикою по вісім годин на день.

Хлопчик робив сотні віджимань, присідань і вправ щодня Фото: FilmMagic

Сандрак згадує, що його батько часто впадав у лють, а звичайні тренування перетворювалися на виснажливі марафони. Йому навіть забороняли дивитися телевізор без виконання присідань. У 2003 році після жорстокого нападу на матір Річарда його батько був заарештований і депортований. Саме тоді майбутній "найсильніший хлопчик у світі" відчув свободу і почав шукати себе поза спортом.

Відмова від бодібілдингу стала для Сандрака символом звільнення від минулого. Він зізнається, що важка атлетика нагадувала йому про пережиті травми і контроль з боку батьків. Зараз він живе в Лос-Анджелесі зі своєю дівчиною і двома кішками, працює менеджером у роздрібній торгівлі та, за його словами, вперше в житті справді щасливий.

Чоловік зізнається, що важка атлетика нагадувала йому про пережиті травми і контроль з боку батьків Фото: YouTube

Річард понад рік не вживає алкоголь, відновлюючись після залежності, і тепер готовий відкрито говорити про труднощі свого дитинства. Він зізнається, що не може "асоціювати себе" з людьми, які згадують про дитинство з теплотою. Однак зараз він знайшов гармонію і ставить перед собою нові цілі — на відміну від міфічного Геркулеса, його більше цікавить не сила, а наука і технології.

Хоча Сандрак більше не прагне рекордів у тренажерному залі, він залишається в хорошій фізичній формі. Однак тепер його амбіції пов'язані з космосом — він мріє працювати в NASA.

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