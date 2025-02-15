Похожи на нас: новое исследование показывает, что инопланетяне могут выглядеть как люди

Профессор Дженнифер Макаледи подчеркнула, что новая теория указывает на то, что разумная жизнь во Вселенной может быть гораздо более распространенным явлением, чем считалось ранее.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания, предполагает, что жизнь на других планетах могла развиваться по аналогичному сценарию, что и на Земле. Это означает, что инопланетяне, если они существуют, могут выглядеть практически так же, как люди. Об этом пишет Daily Star.

Исследователи предложили новую модель эволюции, которая ставит под сомнение популярную теорию "трудных шагов", согласно которой разумная жизнь во Вселенной — крайне редкое и маловероятное явление. В отличие от нее, ученые Пенсильванского университета считают, что развитие сложных форм жизни — это естественный процесс, обусловленный изменениями окружающей среды.

По словам одной из авторов исследования, профессора Дженнифер Макаледи, их работа меняет представления о возникновении жизни и ее эволюции.

"Теория предполагает, что эволюция сложных организмов зависит не столько от удачи, сколько от взаимодействия между жизнью и окружающей средой. Это открывает новые возможности для изучения происхождения жизни и поиска внеземных цивилизаций", — сказала она.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, объясняет появление человека как закономерный результат изменений в химическом составе атмосферы Земли. Например, насыщение атмосферы кислородом создало условия для развития сложных многоклеточных организмов.

Главный автор исследования, доктор Дэн Миллс, отмечает, что "разумная жизнь может быть не исключением, а следствием закономерных эволюционных процессов".

Таким образом, если другие планеты проходят схожие этапы развития, то и их обитатели могут эволюционировать по схожему сценарию, что увеличивает вероятность существования разумной жизни во Вселенной.

Иллюстративное фото Фото: phys.org

Исследовательская группа планирует продолжить изучение этой гипотезы, в том числе проверяя возможные "биосигнатуры" — признаки жизни в атмосферах экзопланет. Кроме того, ученые предлагают исследовать, действительно ли этапы эволюции, ранее считавшиеся "трудными", являются такими в разных условиях.

"Эта новая точка зрения позволяет предположить, что появление разумной жизни не такое уж редкое явление", — заключил профессор Джейсон Райт.

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