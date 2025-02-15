Схожі на нас: нове дослідження показує, що інопланетяни можуть виглядати як люди

Професорка Дженніфер Макаледі наголосила, що нова теорія вказує на те, що розумне життя у Всесвіті може бути набагато поширенішим явищем, ніж вважалося раніше.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університету штату Пенсільванія, припускає, що життя на інших планетах могло розвиватися за аналогічним сценарієм, що й на Землі. Це означає, що інопланетяни, якщо вони існують, можуть виглядати практично так само, як люди. Про це пише Daily Star.

Дослідники запропонували нову модель еволюції, яка ставить під сумнів популярну теорію "важких кроків", згідно з якою розумне життя у Всесвіті — вкрай рідкісне і малоймовірне явище. На відміну від неї, вчені Пенсільванського університету вважають, що розвиток складних форм життя — це природний процес, зумовлений змінами навколишнього середовища.

За словами однієї з авторів дослідження, професорки Дженніфер Макаледі, їхня робота змінює уявлення про виникнення життя та його еволюцію.

"Теорія передбачає, що еволюція складних організмів залежить не стільки від удачі, скільки від взаємодії між життям і навколишнім середовищем. Це відкриває нові можливості для вивчення походження життя і пошуку позаземних цивілізацій", — сказала вона.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пояснює появу людини як закономірний результат змін у хімічному складі атмосфери Землі. Наприклад, насичення атмосфери киснем створило умови для розвитку складних багатоклітинних організмів.

Головний автор дослідження, доктор Ден Міллс, зазначає, що "розумне життя може бути не винятком, а наслідком закономірних еволюційних процесів".

Таким чином, якщо інші планети проходять схожі етапи розвитку, то і їхні мешканці можуть еволюціонувати за схожим сценарієм, що збільшує ймовірність існування розумного життя у Всесвіті.

Ілюстративне фото Фото: phys.org

Дослідницька група планує продовжити вивчення цієї гіпотези, зокрема перевіряючи можливі "біосигнатури" — ознаки життя в атмосферах екзопланет. Крім того, вчені пропонують дослідити, чи справді етапи еволюції, які раніше вважалися "важкими", є такими в різних умовах.

"Ця нова думка дає змогу припустити, що поява розумного життя не таке вже й рідкісне явище", — підсумував професор Джейсон Райт.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдера звинуватили в спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

Також стало відомо, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.