"Мечта стоматолога": девушка показала необычную привычку своей собаки (видео)

Чихуахуа по кличке Смидж приходит в восторг, когда его хозяйка берет зубную нить. Питомец устраивается у нее на руке и с нетерпением ждет начала процесса.

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Очаровательное видео с чихуахуа по кличке Смидж, который испытывает неподдельный восторг от использования зубной нити, взорвало TikTok и покорило сердца пользователей. Милый ролик был опубликован на аккаунте @alittlesmidge и уже набрал почти 800 тысяч просмотров.

В видео хозяйка из Нью-Джерси (США) достает зубную нить, а ее питомец буквально замирает в предвкушении. Смидж ложится ей на руку и с нетерпением ждет, когда начнется процедура. В какой-то момент он даже сам тянет лапками заветную нить, не в силах сдержать восторг. Когда наступает момент чистки, маленький чихуахуа демонстрирует завидное терпение и радость, проводя ниткой между зубами.

В комментариях пользователи не скрывают восторга:

"Как стоматолог-гигиенист, я полностью одобряю его! Он делает больше, чем половина моих пациентов";

"В прошлой жизни собака была стоматологом";

"Мечта стоматолога".

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что гигиена зубов у собак столь же важна, как и у людей. Ветеринары рекомендуют чистить зубы питомцам не реже трех раз в неделю, используя специальные щетки, салфетки и безопасную зубную пасту. В качестве альтернативы можно давать собаке специальные лакомства, которые помогают бороться с зубным налетом.

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