"Мрія стоматолога": дівчина показала незвичайну звичку свого собаки (відео)

Чихуахуа на прізвисько Смідж приходить у захват, коли його господиня бере зубну нитку. Вихованець влаштовується у неї на руці і з нетерпінням чекає початку процесу.

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Чарівне відео з чихуахуа на прізвисько Смідж, який відчуває непідробний захват від використання зубної нитки, підірвало TikTok і підкорило серця користувачів. Милий ролик був опублікований на акаунті @alittlesmidge і вже набрав майже 800 тисяч переглядів.

У відео господиня з Нью-Джерсі (США) дістає зубну нитку, а її вихованець буквально завмирає в передчутті. Смідж лягає їй на руку і з нетерпінням чекає, коли почнеться процедура. У якийсь момент він навіть сам тягне лапками заповітну нитку, не в силах стримати захоплення. Коли настає момент чищення, маленький чихуахуа демонструє неабияке терпіння і радість, проводячи ниткою між зубами.

У коментарях користувачі не приховують захоплення:

"Як стоматолог-гігієніст, я повністю схвалюю його! Він робить більше, ніж половина моїх пацієнтів";

"У минулому житті собака був стоматологом";

"Мрія стоматолога".

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують, що гігієна зубів у собак настільки ж важлива, як і в людей. Ветеринари рекомендують чистити зуби вихованцям не рідше ніж тричі на тиждень, використовуючи спеціальні щітки, серветки й безпечну зубну пасту. Як альтернативу можна давати собаці спеціальні ласощі, які допомагають боротися із зубним нальотом.

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