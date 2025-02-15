Приносит пользу: доктор поделился правдой о правиле "10 тысяч шагов в день" (видео)
Доктор Ранган Чаттерджи подчеркнул, что это число было выбрано не на основе научных исследований. Кроме того, специалисты определили оптимальное количество шагов, необходимое для улучшения здоровья.
Известный врач и ведущий подкаста Feel Better, Live More доктор Ранган Чаттерджи поделился неожиданной правдой о широко известном правиле 10 тысяч шагов в день. Как оказалось, стремление к этой цифре не имеет научного обоснования и является скорее маркетинговым ходом, чем медицинской рекомендацией. Об этом пишет The Mirror.
В беседе с палеоантропологом Дэниелом Либерманом доктор Чаттерджи рассказал, что концепция 10 000 шагов возникла в Японии в преддверии Олимпийских игр 1964 года. Тогда компания Yamasa разработала первый в мире шагомер Manpo-Kei, что в переводе означает "счетчик на 10 000 шагов". Число было выбрано не на основе исследований, а потому, что в японской культуре оно считается благоприятным.
Доктор Либерман подчеркнул, что нет конкретного числа шагов, необходимого для поддержания здоровья.
"Все лучше, чем ничего", — отметил он, объясняя, что даже небольшое увеличение физической активности приносит пользу. Например, использование лестницы вместо лифта или парковка подальше от магазина уже положительно сказываются на организме.
Британская служба здравоохранения (NHS) рекомендует взрослым уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. При этом исследования показывают, что даже 4000 шагов в день могут значительно снизить риск ранней смерти, а каждое дополнительное 1000 шагов уменьшают этот риск на 15%.
Ученые изучили данные 17 исследований с участием более 226 000 человек и пришли к выводу, что 5000 шагов в день являются границей между малоподвижным и активным образом жизни. Кроме того, было доказано, что ежедневная 30-минутная ходьба способствует снижению веса, а скандинавская ходьба помогает сжигать на 20% больше калорий.
Пользователи соцсетей также отреагировали на эту информацию.
"Это так здорово слышать! Надоело постоянно пытаться достичь 10 000 шагов. Главное – больше двигаться", — написал один из комментаторов.
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