Приносить користь: лікар поділився правдою про правило "10 тисяч кроків на день" (відео)

Доктор Ранган Чаттерджі підкреслив, що це число було обрано не на основі наукових досліджень. Крім того, фахівці визначили оптимальну кількість кроків, необхідну для поліпшення здоров'я.

Related video

Відомий лікар і ведучий подкасту Feel Better, Live More доктор Ранган Чаттерджі поділився несподіваною правдою про широко відоме правило 10 тисяч кроків на день. Як виявилося, прагнення до цієї цифри не має наукового обґрунтування і є радше маркетинговим ходом, ніж медичною рекомендацією. Про це пише The Mirror.

У бесіді з палеоантропологом Деніелом Ліберманом доктор Чаттерджі розповів, що концепція 10 000 кроків виникла в Японії напередодні Олімпійських ігор 1964 року. Тоді компанія Yamasa розробила перший у світі крокомір Manpo-Kei, що в перекладі означає "лічильник на 10 000 кроків". Число було обрано не на основі досліджень, а тому, що в японській культурі воно вважається сприятливим.

Доктор Ліберман підкреслив, що немає конкретної кількості кроків, необхідної для підтримки здоров'я.

"Все краще, ніж нічого", — зазначив він, пояснюючи, що навіть невелике збільшення фізичної активності приносить користь. Наприклад, використання сходів замість ліфта або паркування подалі від магазину вже позитивно позначаються на організмі.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Британська служба охорони здоров'я (NHS) рекомендує дорослим приділяти фізичній активності щонайменше 150 хвилин на тиждень. При цьому дослідження показують, що навіть 4000 кроків на день можуть значно знизити ризик ранньої смерті, а кожна додаткова 1000 кроків зменшують цей ризик на 15%.

Вчені вивчили дані 17 досліджень за участю понад 226 000 осіб і дійшли висновку, що 5000 кроків на день є межею між малорухливим і активним способом життя. Крім того, було доведено, що щоденна 30-хвилинна ходьба сприяє зниженню ваги, а скандинавська ходьба допомагає спалювати на 20% більше калорій.

Користувачі соцмереж також відреагували на цю інформацію.

"Це так здорово чути! Набридло постійно намагатися досягти 10 000 кроків. Головне — більше рухатися", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.