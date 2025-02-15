Жители напуганы: больше года на улице ежемесячно появляется тарелка с очищенными бананами

Фрукты появляются рано утром, но пока никто не смог поймать таинственного "шутника" с поличным. Сначала местные жители воспринимали это как безобидную шутку, но теперь все чаще выражают свое недовольство.

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В небольшом британском городке Бистон, графство Ноттингемшир, уже больше года повторяется странное явление. В начале каждого месяца на углу двух улиц неизвестный оставляет тарелку с очищенными бананами. Их количество варьируется от 16 до 20, а сверху фрукты политы чем-то, напоминающим мед. Об этом пишет Oddity Central.

Никто из местных жителей не может объяснить происхождение этой загадочной традиции. Попытки выяснить, кто и зачем оставляет бананы, пока не дали результатов. Даже установленные на месте таблички с просьбой прекратить эти действия не возымели эффекта.

Жители выдвигают различные гипотезы. Одни полагают, что это может быть частью религиозного ритуала, другие считают, что кто-то пытается кормить животных. Однако ни одно животное не прикасалось к этим фруктам, что делает ситуацию еще более таинственной.

"Мы все обсуждали это в группе WhatsApp, но никто не понимает, что происходит", — рассказала местная жительница в интервью The Guardian.

Другой житель отметил: "Это довольно странно. Каждый месяц на тарелке появляется большая куча очищенных бананов, политых чем-то вроде меда. Может, это религиозная традиция, а может, кто-то хочет привлечь насекомых".

Издание отмечает, что пока загадка остается нерешенной, некоторые жители даже обратились в полицию, пытаясь выяснить, кто стоит за этим необычным ритуалом.

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