Мешканці налякані: понад рік на вулиці щомісяця з'являється тарілка з очищеними бананами

Фрукти з'являються рано вранці, але поки ніхто не зміг спіймати таємничого "жартівника" на гарячому. Спочатку місцеві жителі сприймали це як нешкідливий жарт, але тепер дедалі частіше висловлюють своє невдоволення.

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У невеликому британському містечку Бістон, графство Ноттінгемшир, уже понад рік повторюється дивне явище. На початку кожного місяця на розі двох вулиць невідомий залишає тарілку з очищеними бананами. Їхня кількість варіюється від 16 до 20, а зверху фрукти политі чимось, що нагадує мед. Про це пише Oddity Central.

Ніхто з місцевих жителів не може пояснити походження цієї загадкової традиції. Спроби з'ясувати, хто і навіщо залишає банани, поки що не дали результатів. Навіть встановлені на місці таблички з проханням припинити ці дії не мали ефекту.

Жителі висувають різні гіпотези. Одні вважають, що це може бути частиною релігійного ритуалу, інші вважають, що хтось намагається годувати тварин. Однак жодна тварина не торкалася цих фруктів, що робить ситуацію ще більш таємничою.

"Ми всі обговорювали це в групі WhatsApp, але ніхто не розуміє, що відбувається", — розповіла місцева мешканка в інтерв'ю The Guardian.

Інший мешканець зазначив: "Це досить дивно. Щомісяця на тарілці з'являється велика купа очищених бананів, политих чимось на кшталт меду. Може, це релігійна традиція, а може, хтось хоче привабити комах".

Видання зазначає, що поки загадка залишається невирішеною, деякі жителі навіть звернулися в поліцію, намагаючись з'ясувати, хто стоїть за цим незвичайним ритуалом.

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