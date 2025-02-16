С этим справятся даже дети: женщина зарабатывает тысячи благодаря двум простым занятиям (фото)

Британка Шарлотта Ракель решила зарабатывать благодаря онлайн-платформе для взрослых. Однако быстро поняла, что может получать больше, совместив детские шалости с желаниями клиентов, которые готовы были платить больше.

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В 2020 году мать двоих детей Шарлотта Ракель решила увеличить свои доходы, и придумала работу бизнес-консультанта, которая продает свой контент онлайн. Однако женщина придумала свой оригинальный способ зарабатывать почти 15 тыс. фунтов ежемесячно (почти 780 тыс. грн), пишет издание Mirror.

Журналисты пишут, что полная женщина максимально использует свои формы, где активно показывает подписчикам на OnlyFans, как смакует сэндвичами с джемом и надувает воздушные шарики. Но отличие заключается в том, что требовательные подписчики могут получить такой контент только за определенную оплату.

"Я получаю много запросов о таких вещах как надувать воздушные шарики и даже прыгать на них. Это очень весело. Кроме того, мне нравится моя фигура — я ношу топы и шорты, бикини и купальники летом, и мне безразлично, что подумают обо мне другие", — признается госпожа Ракель.

Женщина рассказывает. что часто комплексовала из-за своей внешности, однако когда начала делать "необычные заказы", то получает исключительно положительные отзывы от своей аудитории, львиную долю которой составляют мужчины в возрасте от 22 до 60 лет.

"Мне очень нравятся сэндвичи с джемом, и как их охотно ем. А еще, конечно, добавляю к этому образу привлекательное белье. И это нравится моим подписчикам", — рассказывает Шарлотта.

Госпожа Ракель говорит, что несмотря на то, что любит сочетать элементы "клубнички" с этими простыми занятиями, однако есть вещи, на которые она точно не согласится. В частности, она говорит, что отказалась пить чрезвычайно калорийный коктейль на заказ от клиента, который содержал почти 5000 калорий.

"Тогда друг хотел, чтобы я надела узкие штаны. И мне было бы неудобно, и пришлось расстегивать штаны. Также он хотел, чтобы я делала такой трюк пару раз в неделю. Он действительно предлагал мне несколько сотен фунтов за такие видео. Но я подумала, что буду выглядеть паршиво, поэтому и отказалась от такого предложения", — резюмирует женщина.

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