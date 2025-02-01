21-летний мультимиллионер пожаловался на одинокую жизнь: почему у него нет пары

Сиджей Кларк, обладающий приятной внешностью, развитой мускулатурой и рельефным прессом, демонстрирует свою внешность за деньги в сети, но в реальной жизни избегает людей и отношений. Причиной этого стали два фактора.

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21-летний Сиджей Кларк, модель и звезда OnlyFans, признался, что несмотря на свое мультимиллионное состояние он одинок, у него нет близких друзей и постоянной девушки. Об этом он поведал в беседе с журналом GQ. Виной всему – отсутствие социальных навыков и порнозависимость.

У Кларка есть огромный дом в Сан-Диего, а в его автопарке – несколько люксовых авто, в том числе McLaren и Porsche. В соцсетях он показывает идеальную жизнь богатого красавца, но его повседневная реальность сильно отличается от того, что видят подписчики.

В гараже у Кларка – только тяжелый люкс

"Жить одному в большом доме очень одиноко. Чем больше дом, тем более одиноким ты становишься", – откровенничает он. Большую часть своего времени мужчина проводит в спортзале, смотрит фильмы в одиночестве или общается со своими подписчиками OnlyFans.

"Это переросло из ощущения, что я никогда не получал внимания в своей жизни, в такое, как, черт возьми, 10 000 человек видели, как я был самим собой", – шутит он.

У Сиджея были только одни серьезные отношения с девушкой, да и то на расстоянии, а с незнакомыми людьми он и вовсе не любит общаться. Вместо того чтобы заводить знакомства на улице и в общественных местах с реальными мужчинами и женщинами, он отправляется в OnlyFans, где общается с другими участниками платформы.

Социальные навыки были для Кларка проблемой еще в школе, где у него диагностировали дислексию и СДВГ, а одноклассники издевались над ним.

С годами проблемы не ушли. Не так давно врач сказал, что у него может быть синдром Аспергера. Кроме того, Сиджей с 12 лет страдает порнозависимостью.

Чтобы поднять самооценку, он в 18 лет создал аккаунт на OnlyFans, где заработал $5000 за первые сутки.

Сейчас Кларк – мультимиллионер. Он создает пикантный контент, а когда не занят работой, смотрит телевизор. В прошлом году у него был нервный срыв, после которого он до сих пор проходит терапию.

Порнозависимость, о которой упомянул Кларк, в последнее время приобретает все более угрожающие масштабы. По данным ведущей клиники по лечению зависимостей и психиатрических расстройств Paracelsus Recovery, почти две трети молодых людей теперь пристрастились к онлайн-порнографии. Исследование пациентов, направленных на лечение, показало, что порнозависимость значительно более распространена, чем показывают официальные цифры. За период с 2019 по 2023 год число людей, проходящих лечение от нее, увеличилось на 150%.

Парадокс в том, что поколение, родившееся между 1997 и 2012 годами, менее сексуально активно, чем их предки. Причины этого – проблемы с психическим здоровьем, стрессы, коронавирус, зависимость от смартфонов. Многие зумеры также обращаются к технологиям, заменяя физический контакт, в том числе интимный, виртуальным. Дети подвергаются воздействию онлайн-порнографии уже с девяти лет, согласно недавнему исследованию для детского комиссара Англии.

Ранее Фокус писал, что в Германии депутат угодил в скандал из-за комментариев к фото моделей OnlyFans, а в Одессе мастер маникюра "сдала" свою клиентку за создание контента для этой платформы.