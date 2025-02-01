21-річний мультимільйонер поскаржився на самотнє життя: чому в нього немає пари

Сіджей Кларк, що має приємну зовнішність, розвинену мускулатуру і рельєфний прес, демонструє свою зовнішність за гроші в мережі, але в реальному житті уникає людей і стосунків. Причиною цього стали два фактори.

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21-річний Сіджей Кларк, модель і зірка OnlyFans, зізнався, що незважаючи на свої мультимільйонні статки він самотній, у нього немає близьких друзів і постійної дівчини. Про це він повідав у бесіді з журналом GQ. Виною всьому — відсутність соціальних навичок і порнозалежність.

У Кларка є величезний будинок у Сан-Дієго, а в його автопарку — кілька люксових авто, зокрема McLaren і Porsche. У соцмережах він показує ідеальне життя багатого красеня, але його повсякденна реальність сильно відрізняється від того, що бачать підписники.

У гаражі у Кларка — тільки важкий люкс

"Жити одному у великому будинку дуже самотньо. Що більший будинок, то більш самотнім ти стаєш", — відверто каже він. Більшу частину свого часу чоловік проводить у спортзалі, дивиться фільми на самоті або спілкується зі своїми підписниками OnlyFans.

"Це переросло з відчуття, що я ніколи не отримував уваги у своєму житті, у таке, як, чорт забирай, 10 000 людей бачили, як я був самим собою", — жартує він.

У Сіджея були тільки одні серйозні стосунки з дівчиною, та й то на відстані, а з незнайомими людьми він і зовсім не любить спілкуватися. Замість того щоб заводити знайомства на вулиці і в громадських місцях з реальними чоловіками і жінками, він вирушає в OnlyFans, де спілкується з іншими учасниками платформи.

Соціальні навички були для Кларка проблемою ще в школі, де в нього діагностували дислексію і СДУГ, а однокласники знущалися з нього.

З роками проблеми не зникли. Не так давно лікар сказав, що в нього може бути синдром Аспергера. Крім того, Сіджей з 12 років страждає порнозалежністю.

Щоб підняти самооцінку, він у 18 років створив акаунт на OnlyFans, де заробив $5000 за першу добу.

Зараз Кларк — мультимільйонер. Він створює пікантний контент, а коли не зайнятий роботою, дивиться телевізор. Минулого року в нього був нервовий зрив, після якого він досі проходить терапію.

Порнозалежність, про яку згадав Кларк, останнім часом набуває все більш загрозливих масштабів. За даними провідної клініки з лікування залежностей і психіатричних розладів Paracelsus Recovery, майже дві третини молодих людей тепер пристрастилися до онлайн-порнографії. Дослідження пацієнтів, направлених на лікування, показало, що порнозалежність значно поширеніша, ніж показують офіційні цифри. За період з 2019 по 2023 рік кількість людей, які проходять лікування від неї, збільшилася на 150%.

Парадокс у тому, що покоління, народжене між 1997 і 2012 роками, менш сексуально активне, ніж їхні предки. Причини цього — проблеми з психічним здоров'ям, стреси, коронавірус, залежність від смартфонів. Багато зумерів також звертаються до технологій, замінюючи фізичний контакт, зокрема інтимний, віртуальним. Діти піддаються впливу онлайн-порнографії вже з дев'яти років, згідно з недавнім дослідженням для дитячого комісара Англії.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині депутат потрапив у скандал через коментарі до фото моделей OnlyFans, а в Одесі майстер манікюру "здала" свою клієнтку за створення контенту для цієї платформи.