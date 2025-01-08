"Класні груди": у Німеччині депутат потрапив у скандал через коментарі до фото моделей OnlyFans

Бернду Фогелю з партії "Альянс Німеччина" 75 років, його інтерес до моделей OnlyFans зіграв із ним злий жарт. Пікантні коментарі побачили багато хто, це коштувало йому кар'єри.

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Бернд Фогель, 75-річний депутат із партії "Альянс Німеччина", зняв свою кандидатуру на вибори до Бундестагу через скандал із вульгарними коментарями під фото моделей OnlyFans. На це звернула увагу газета Tageblatt.

Повідомлення на кшталт "класні груди" і "цілую твою вагіну" він залишав під коментарями моделей OnlyFans. Партія засудила дії депутата, назвавши їх неприйнятними. Фогель вибачився і зняв свою кандидатуру.

Відповіді Фогеля користувачі соцмереж і ЗМІ визнали "мерзенними". Очевидно, він не здогадувався, що його коментарі побачать користувачі й думав залишитися непоміченим.

"Прошу вибачення за дурні повідомлення. Я знімаю свою кандидатуру і не буду балотуватися як прямий кандидат у жодному виборчому окрузі", — написав Фогель у соцмережі в X після скандалу.

Перший етап виборів до Бундестагу, у яких мав брати участь Фогель, заплановано на 23 лютого.

Нагадаємо, в Одесі місцева мешканка заробляла шляхом створення та продажу порноконтенту на платформах OnlyFans і PornHub. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Фокус раніше писав про 20-річну Софі Рейн з Маямі, яка за рік заробила на OnlyFans 43 млн доларів. Дівчина вважає себе побожною християнкою і незайманою.