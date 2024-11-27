У Запорізькій міськраді пропонують змінювати місця засідань у разі загрози обстрілів: деталі

Де саме проводитимуть засідання в разі загрози, вирішуватимуть окремо для кожного випадку. Перелік цих місць не розголошується.

Запорізька міська рада планує змінювати місця проведення пленарних засідань в разі загрози життю та здоров'ю працівників. Відповідний проєкт рішення з'явився 27 листопада на сайті Запорізької міської ради.

Якщо проєкт затвердять на засіданні Запорізької міської ради, надалі місцеві депутати та працівники виконавчих органів ради "при реальній загрозі життю та здоров'ю" залишатимуть будівлю та працюватимуть в інших місцях.

У загальнодоступному документі на сайті міськради перелік цих місць засекречено як інформацію з обмеженим доступом. Для кожного пленарного засідання безпечне місце проведення визначатимуть індивідуально.

Перелік місць, де проводитимуть засідання в разі обстрілів, засекречено Фото: Запорізька міськрада

У проєкті рішення зазначається, що інші адреси проведення пленарних засідань пропонують, аби убезпечити життя та здоров'я депутатів та працівників місцевих органів самоврядування "в режимі реальної загрози, пошкодження будівлі міської ради, визнання території м. Запоріжжя зоною активних бойових дій відповідно до чинного законодавства".

Нагадаємо, 20 листопада західні посольства в Україні попереджали своїх громадян про загрозу "значного" ракетного удару від РФ. Посольство США в Україні, а також італійські, іспанські, грецькі та інші дипустанови оголосили в цей день вихідний, однак масованої ракетної атаки до кінця доби так і не сталося.

В ніч на 19 листопада Росія запустила по Запоріжжю рекордну кількість "шахедів". Одночасно місто атакували понад 10 безпілотників, було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.