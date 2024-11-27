В Запорожском горсовете предлагают менять места заседаний при угрозе обстрелов: детали

Где именно будут проводить заседания в случае угрозы, будут решать отдельно для каждого случая. Перечень этих мест не разглашается.

Запорожский городской совет планирует менять места проведения пленарных заседаний в случае угрозы жизни и здоровью работников. Соответствующий проект решения появился 27 ноября на сайте Запорожского городского совета.

Если проект утвердят на заседании Запорожского городского совета, в дальнейшем местные депутаты и работники исполнительных органов совета "при реальной угрозе жизни и здоровью" будут покидать здание и работать в других местах.

В общедоступном документе на сайте горсовета перечень этих мест засекречен как информация с ограниченным доступом. Для каждого пленарного заседания безопасное место проведения будут определять индивидуально.

Перечень мест, где будут проводить заседания в случае обстрелов, засекречен Фото: Запорожский горсовет

В проекте решения отмечается, что другие адреса проведения пленарных заседаний предлагают, чтобы обезопасить жизнь и здоровье депутатов и работников местных органов самоуправления "в режиме реальной угрозы, повреждения здания городского совета, признания территории г. Запорожье зоной активных боевых действий в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, 20 ноября западные посольства в Украине предупреждали своих граждан об угрозе "значительного" ракетного удара от РФ. Посольство США в Украине, а также итальянские, испанские, греческие и другие дипучреждения объявили в этот день выходной, однако массированной ракетной атаки до конца суток так и не произошло.

В ночь на 19 ноября Россия запустила по Запорожью рекордное количество "шахедов". Одновременно город атаковали более 10 беспилотников, было попадание в объект энергетической инфраструктуры.