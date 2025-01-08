"Классная грудь": в Германии депутат угодил в скандал из-за комментариев к фото моделей OnlyFans

Бернду Фогелю из партии "Альянс Германия" 75-лет, его интерес к моделям OnlyFans сыграл с ним злую шутку. Пикантные комментарии увидели многие, это стоило ему карьеры.

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Бернд Фогель, 75-летний депутат из партии "Альянс Германия", снял свою кандидатуру на выборы в Бундестаг из-за скандала с пошлыми комментариями под фото моделей OnlyFans. На это обратила внимание газета Tageblatt.

Сообщения в духе "классная грудь" и "целую твою вагину, малышка" он оставлял под комментариями моделей OnlyFans. Партия осудила действия депутата, назвав их неприемлемыми. Фогель извинился и снял свою кандидатуру.

Ответы Фогеля пользователи соцсетей и СМИ посчитали "мерзкими". Очевидно, он не догадывался, что его комментарии увидят пользователи и думал остаться незамеченным.

"Приношу свои извинения за глупые сообщения. Я снимаю свою кандидатуру и не буду баллотироваться в качестве прямого кандидата ни в одном избирательном округе", — написал Фогель в соцсети в X после скандала.

Первый этап выборов в Бундестаг, в которых должен был участвовать Фогель, запланирован на 23 февраля.

Напомним, в Одессе местная жительница зарабатывала путем создания и продажи порноконтента на платформах OnlyFans и PornHub. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фокус ранее писал о 20-летней Софи Рейн из Майами, которая за год заработала на OnlyFans 43 млн долларов. Девушка считает себя набожной христианкой и девственницей.