З цим справляться навіть діти: жінка заробляє тисячі завдяки двом простим заняттям (фото)

Британка Шарлотта Ракель вирішила заробляти завдяки онлайн-платформі для дорослих. Однак швидко зрозуміла, що може отримувати більше, поєднавши дитячі пустощі з бажаннями клієнтів, які готові були платити більше.

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У 2020 році мати двох дітей Шарлотта Ракель вирішила збільшити свої доходи, і вигадала роботу бізнес-консультанта, яка продає свій контент онлайн. Однак жінка придумала свій оригінальний спосіб заробляти майже 15 тис. фунтів (майже 780 тис. грн), пише видання Mirror.

Журналісти пишуть, що повна жінка максимально використовує свої форми, де активно показує підписникам на OnlyFans, як смакує сендвічами з джемом і надуває повітряні кульки. Та відмінність полягає в тому, що вимогливі підписники можуть отримати такий контент лише за певну оплату.

"Я отримую багато запитів про такі речі як надувати повітряні кульки та навіть стрибати на них. Це дуже весело. Крім того, мені подобається моя фігура — я ношу топи та шорти, бікіні та купальники влітку, і мені байдуже, що подумають про мене інші", — зізнається пані Ракель.

Жінка розповідає. що часто комплексувала через свою зовнішність, однак коли розпочала робити "незвичні замовлення", то отримує винятково схвальні відгуки від своєї аудиторії, левову частку якої складають чоловіки віком від 22 до 60 років.

"Мені дуже подобаються сендвічі з джемом, і як їх залюбки їм. А ще, звісно, додаю до цього образу привабливу білизну. І це подобається моїм підписникам", — розповідає Шарлотта.

Пані Ракель каже, що попри те, що полюбляє поєднувати елементи "полунички" до цих простих занять, однак є речі, на які вона точно не погодиться. Зокрема, вона говорить, що відмовилася пити надзвичайно калорійний коктейль на замовлення від клієнта, який містив майже 5000 калорій.

"Тоді один хотів, щоб я одягла вузькі штани. І мені було б незручно, і довелося розстібати штани. Також він хотів, щоб я робила такий трюк пару разів на тиждень. Він дійсно пропонував мені кілька сотень фунтів за такі відео. Але я подумала, що матиму паскудний вигляд, тому й відмовилася від такої пропозиції". — резюмує жінка.

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