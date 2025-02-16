Преступник пытался поджечь автомобиль, однако его настигла мгновенная карма (видео)

Пользователи в сети откровенно поглумились над горе-преступником. Одни юзеры писали, что вандала настигла "мгновенная карма", тогда как другие указывали, что тупее способа вандализма они еще не видели никогда в жизни.

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В столице Великобритании неизвестный мужчина пытался совершить акт вандализма против одной из припаркованных машин в жилом квартале, однако попал в курьезную ситуацию и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Журналисты пишут, что соответствующее видео с горе-преступником сняла одна из камер в районе Уолтгемстоу, расположенном на северо-востоке от центра Лондона. Ночью 14 февраля, около 01:40 неизвестный мужчина подошел к одной из машин, после чего с помощью неизвестного предмета разбил заднее стекло машины.

За несколько мгновений вандал облил авто неизвестной воспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь авто. Но сразу после возгорания произошла большая вспышка и звук, похожий на взрыв, после чего огонь перекинулся на горе-преступника.

Преступник пытался сбить с себя пламя, бегая вокруг места поджога. Затем мужчина исчезает с камеры наблюдения на несколько секунд, которая снимала этот акт вандализма. Впоследствии вандал снова оказывается в объективе, однако теперь садится на свой велосипед, на котором вероятно приехал, и быстро исчезает с места преступления.

СМИ обратились с комментарием в полицию города с просьбой прокомментировать это событие. Однако правоохранители пока не сообщают никаких деталей акта вандализма, который произошел несколько дней назад.

Пользователи в сети откровенно поглумились над горе-преступником. Один из пользователей убежден, что вандала мгновенно настигла карма за свое преступление и что тому еще очень повезло, что не сгорел на месте происшествия.

"Ей-Богу, этот идиот решил совершить вандализм вот так? Честно говоря, тупее способа сжечь чью-то тачку в жизни еще не видел", — написал второй пользователь.

Третий юзер поддержал мнения многих пользователей и добавил, что преступник конкретно "спалился", и "полиция точно найдет этого идиота, вот увидите".

Ранее сообщалось, как мужчина поджег Mercedes соседа, чтобы тот не переезжал. Житель деревни узнал, что его знакомый планирует переезд вместе со своей семьей. Тогда мужчина решился на радикальный шаг, чтобы этого не произошло.

Впоследствии стало известно, что женщину приговорили к 12 годам за поджог дома с помощью чипсов. Инцидент произошел 11 августа 2023 года. Женщина использовала чипсы как горючий материал для разжигания огня.